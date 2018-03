Video | Escrachan a inspectores comiendo panes caseros incautados

Fotos

Un vendedor ambulante en la ciudad de Córdoba, Agustín Alberto Cuello, vivió un lamentable episodio con inspectores municipales, que, según narró, se acercaron a su puesto de la plaza Jerónimo del Barco, en barrio Alto Alberdi, para secuestrarle el pan porque "no tenía los certificados correspondientes para vender en la vía pública".

El decomiso ocurrió este fin de semana y se hizo conocido porque un vecino siguió a los inspectores hasta la esquina de Avellaneda y Lavalleja, donde los escrachó comiendo el producto del vendedor. "Me querían sacar la mesa y todos los panes, pero la gente me fue guardando. Uno de los inspectores me decía que me iba a llevar preso. Cuando se subieron a la camioneta se empezaron a reír y a comer el pan", agregó el hombre. Además, el vendedor detalló que le hicieron un acta de 1.000 pesos y que antes "te pedían (una coima) de $100 o $200 y se iban".

Al viralizarse la noticia y el video en cuestión, el intendente Ramón Mestre notificó a través de Twitter que los inspectores fueron apartados y suspendidos hasta que se esclarezca la situación y se investigue a fondo. Además, el mandatario municipal pidió a la ciudadanía que lo ayuden a frenar con este tipo de abusos, y explicó que el municipio lleva más de 150 trabajadores cesanteados por este tipo de irregularidades.

Además, según el consejal Santiago Gómez, se supo que la camioneta que conducían los agentes, una Peugeot Partner dominio NXE 478, perteneciente a la Municipalidad de Córdoba, tiene una multa por mal estacionamiento, producto de haber sido estacionada frente a una sucursal bancaria. Por este motivo, la Municipalidad se debe a sí misma 400 pesos, que con un descuento que se aplica, también a sí misma, termina en la boleta con 260 pesos.

Vale destacar que desde la Municipalidad añadieron que los agentes de Control Integral de la Vía Pública fueron suspendidos preventivamente, se les abrió un sumario administrativo y de encontrarse que son responsables de una falta grave podría caberles la cesantía.