Fotos Escándalo por abusos en Independiente: "Los chicos se prostituían por botines"

Hoy 12:27 -

María Soledad Garibaldi, titular de la UFI 4 de Avellaneda que tiene a cargo la investigación de la causa de abuso de menores de la pensión del Club Atlético Independiente a manos de una red de prostitución, contó que uno de los chicos que fue víctima de las prácticas señaladas le dijo que "no era solo por dinero sino que hasta la ofrecían hacerlo por un par de botines o calzoncillos boxer".

La fiscal destacó que la investigación se desarrolla con la diligencia que merece por la gravedad de los hechos y que trabaja contrarreloj para dar con todos los imputados de manera rápida y, así, evitar que se fuguen.

En declaraciones a radio La Red, Garibaldi explicó que esta semana tomará declaraciones a todos los chicos de la pensión, que son cerca de 60, ya que "cuando fui al pensionado la semana pasada solo pude entrevistar a cinco chicos porque se iban de gira y no quise hacerlos bajar del micro para no estigmatizarlos".

Garibaldi apuntó que "de esos cinco chicos, tres nos aportaron información de que esto sucedía. No quiere decir que los hayan abusado, aunque uno me contó que lo contactaron por el messenger de Facebook sugerirle este tipo de actividades pero él, como estaba al tanto de que esto sucedía, supo escapar".





Prostituidos por botines o calzoncillos

Los primeros trascendidos indicaban que los chicos que caían en la red mantenían sexo con hombres mayores en distintos puntos de la Capital y del Conurbano a cambio de dinero.

Sin embargo, la fiscal de la causa detalló: "Les ofrecían hacerlo por botines y hasta por calzoncillos boxer porque obviamente estos adultos sabían de las necesidades de estos chicos que mayormente vienen del interior, sin contención y con necesidades económicas importantes y por esas cosas eran sometidos".





La punta del hilo

María Soledad Garibaldi dijo además lo que muchos sospechan: "Estoy segura de que hay más casos, que esto no ocurre solo en Independiente. Esto se tiene que haber replicado en otros clubes y estamos en plena etapa de investigación".

En este sentido la fiscal profundizó: "No descarto que en el futuro se vaya ampliando la investigación porque los chicos de los pensionados van pasando a otros clubes o salen del pensionado y los que fueron captados van buscando otras víctimas. Es factible que estos mismos personajes también estén operando en los demás pensionados o en el fútbol amateur", sentenció.





Fugados

La fiscal contó que desde que el escándalo de abusos trascendió y, principalmente, desde que se conocieron los nombres de los sospechosos de integrar la red de prostitución "ninguna de las personas buscadas están o estaban en sus domicilios. Eso para mí es un indicio bastante importante de autoría. Ninguno de los seis apuntados se presentó a derecho".

Respecto de la investigación, la profesional confirmó que uno de los sospechosos es un reconocido RRPP. "Está involucrado y es otro de los que no estaba en su domicilio cuando se hicieron los procedimientos".





El árbitro Martín Bustos

"Esta persona se va de su domicilio cuando supo que estaban haciendo un operativo puerta a puerta y que su detención era inminente. Salió entonces de su casa con un abogado y otra persona, subió al móvil y se lo trasladó al Polo Judicial. Allí me comunico con uno de los efectivos para ver si se había secuestrado el teléfono, porque esa era una de las directivas, y me dijo que no. Me llamó la atención porque el operativo cerrojo se dio gracias a que se detectaron las celdas de su móvil, por lo que inmediatamente pensé que alguien se lo había llevado. Hablé con el juez que interviene, que es el doctor Luis Silvio Carzoglio (titular del Juzgado de Garantía Nº9 del Polo Judicial de Avellaneda) y le dije que iba a allanar en urgencia. Les ordené a los efectivos que busquen el teléfono porque tenía que aparecer. Entonces ingresaron y descubrieron esta maniobra burda del celular todo roto en el fondo de la casa".