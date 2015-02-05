CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Marzo 2018

A LAS 22.45 SANDRO, LA SERIE. CAPÍTULO FINAL

27/03/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA

MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA

MESA (CONTINÚA)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª

EDICIÓN

14.00 SORTEO DE

MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

RESTO: TELEPICHI.DOC


AMÉRICA

10.30 INVOLUCRADOS

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS


CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 SOY DEL PUEBLO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.00 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ARABESC

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 LA TOCATA

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET: OLÍMPICO vs.

HISPANO

20.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE

BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 EL PODIO

23.30 BÁSQUET FEMENINO: DEF.

DEL SUD VS. ALTE. BROWN


CANAL 4

12.00 EXPRESS SPORT

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

12.00 EASTBOUND AND DOWN EPS 03

12.30 EASTBOUND AND DOWN EPS 04

12.59 EL ESPÍA QUE SABÍA DEMASIADO

03.27 UN HORIZONTE LEJANO

06.15 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

06.38 LA MOMIA REGRESA

09.07 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

09.30 PARQUE JURÁSICO

11.56 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

14.23 LA MOMIA

16.46 LA MOMIA REGRESA

19.13 EL ORIGEN

22.00 GAME OF THRONES 04 EPS 01

23.12 LA REVELACIÓN

TNT

02.18 FURIA DE TITANES 2

03.55 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES

05.52 HOLLWOOD ONE ON ONE

06.00 07.57 SINBAD. LA LEYENDA DE LOS

SIETE MARES

09.25 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

11.33 CORAZÓN DE CABALLERO

13.58 MALÉFICA

15.38 VAN HELSING - EL CAZADOR DE

MONSTRUOS

18.00 LA CENICIENTA

20.04 LOS INDESTRUCTIBLES

22.00 FRANCOTIRADOR

00.36 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES

TCM

01.59 LOS RÍOS COLOR PURPURA

03.49 LA COSA

06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.47 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

6)

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.37 LA NIÑERA

08.02 LA NIÑERA

08.27 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

6)

09.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

6)

10.05 LA NIÑERA

10.30 LA NIÑERA

10.55 EL FUGITIVO FUERA

DE LA LEY

13.25 CUANDO HOLLYWOOD BAILA

15.22 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN

GARFIO

18.00 INFIERNO BAJO TIERRA

19.58 LOS CAZAFANTASMAS II

22.00 LOS RÍOS COLOR PURPURA

23.57 LA COSA

SPACE

01.30 ENTREGA EXPLOSIVA

03.11 ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO

04.32 DRUG WAR. LA GUERRA DE LA DROGA

06.26 ENTRE DOS FUEGOS

08.25 BATMAN & ROBIN

10.53 EL RESCATE

13.12 FLASHPOINT

14.59 PELEADOR CALLEJERO

17.02 PEARL HARBOR

20.34 IDENTIDAD SUSTITUTA

22.20 UNFRIENDED


A DÓNDE IR

CENTRO CULTURAL DEL

BICENTENARIO

(LIBERTAD 439)

+ SÁBADO 31 DE MARZO, A LAS

21, MÓSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ

AMUYCHIS TUCUY DANZAJ.

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+ SÁBADO 31, LA BANDA

“PODER VIVO” PRESENTARÁ

UN TRIBUTO A “RATA

BLANCA”.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ VIERNES 30, A LAS 23, EL

ENCUENTRO DE LA CHACARERA

CON EL SIMBOL, TURAYKI,

METACHANGO, LAS SACHA

GUITARRAS ATAMISQUEÑAS,

JORGE LUIS CARABAJAL.

+ SÁBADO 31, A LAS 23, EL

ENCUENTRO DE LA CHACARERA

CON REFLEJOS DEL SALITRAL,

KIKE OYOLA, LA SACHERA,

CLAUDIO ACOSTA Y ÑAUPI

CUNAN.

+ VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA

“NOCHECITA SANTIAGUEÑA”

CON MÓSOJ ÑAUPA, KARLOS

ROLDÁN, DEL ESTERO, EL

SYMBOL, REFLEJOS DEL

SALITRAL, CARABAJAL

CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE

CIUDADES.


CINES

SUNSTAR

TOMB RAIDER (2D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 28/03- 17:00 (Cast)

TOMB RAIDER (3D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 28/03-19:30 (Cast) 22:00

(Subt) 00:30 (Subt)

TITANES DEL PACÍFICO 2

(3D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 28/03-17:30 (Cast) 20:00

(Cast) 22:20 (Subt) 00:40 (Subt)

PETER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

HOY AL -28/03 17:00 (Cast) 19:30

(Cast)

PANTERA NEGRA (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL - 28/03- 21:45 (Subt)

QUIÉN ES PAPÁ (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 28/03- 17:20 (Cast) 19:40

(Cast)

HILO FANTASMA (2D):

ROMANCE (+ 13 AÑOS)

HOY AL - 28/03 - 22:00 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 28/03 - 17:30 (Cast)

TITANES DEL PACÍFICO 2

(2D):

ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 28/03 - 19:40 (Cast) 22:00

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

TITANES DEL PACÍFICO APTA

13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D: 17:30-20:10 y

22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LAS AVENTURAS DE PETER

RABBIT ATP

CASTELLANO 2D: 17:50- 20:00 (TODOS

LOS DÍAS)

TOMB RAIDER APTA 13 C/ RESERVA

CASTELLANO 2D 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

LA PANTERA NEGRA APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 22:10- (TODOS

LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D 18:30- 20:40- (TODOS

LOS DÍAS)

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $120

3D Entrada General: $130

De lunes a miércoles $75 exclusivo

online. Viernes $ 75

 
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