CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Marzo 2018
A LAS 22.45 SANDRO, LA SERIE. CAPÍTULO FINAL
Por El Liberal
27/03/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA
MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA
MESA (CONTINÚA)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª
EDICIÓN
14.00 SORTEO DE
MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
RESTO: TELEPICHI.DOC
AMÉRICA
10.30 INVOLUCRADOS
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 SOY DEL PUEBLO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.00 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 ARABESC
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 LA TOCATA
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET: OLÍMPICO vs.
HISPANO
20.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE
BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 EL PODIO
23.30 BÁSQUET FEMENINO: DEF.
DEL SUD VS. ALTE. BROWN
CANAL 4
12.00 EXPRESS SPORT
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
12.00 EASTBOUND AND DOWN EPS 03
12.30 EASTBOUND AND DOWN EPS 04
12.59 EL ESPÍA QUE SABÍA DEMASIADO
03.27 UN HORIZONTE LEJANO
06.15 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
06.38 LA MOMIA REGRESA
09.07 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
09.30 PARQUE JURÁSICO
11.56 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK
14.23 LA MOMIA
16.46 LA MOMIA REGRESA
19.13 EL ORIGEN
22.00 GAME OF THRONES 04 EPS 01
23.12 LA REVELACIÓN
TNT
02.18 FURIA DE TITANES 2
03.55 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES
05.52 HOLLWOOD ONE ON ONE
06.00 07.57 SINBAD. LA LEYENDA DE LOS
SIETE MARES
09.25 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
11.33 CORAZÓN DE CABALLERO
13.58 MALÉFICA
15.38 VAN HELSING - EL CAZADOR DE
MONSTRUOS
18.00 LA CENICIENTA
20.04 LOS INDESTRUCTIBLES
22.00 FRANCOTIRADOR
00.36 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES
TCM
01.59 LOS RÍOS COLOR PURPURA
03.49 LA COSA
06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.47 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
6)
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.37 LA NIÑERA
08.02 LA NIÑERA
08.27 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
6)
09.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
6)
10.05 LA NIÑERA
10.30 LA NIÑERA
10.55 EL FUGITIVO FUERA
DE LA LEY
13.25 CUANDO HOLLYWOOD BAILA
15.22 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN
GARFIO
18.00 INFIERNO BAJO TIERRA
19.58 LOS CAZAFANTASMAS II
22.00 LOS RÍOS COLOR PURPURA
23.57 LA COSA
SPACE
01.30 ENTREGA EXPLOSIVA
03.11 ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO
04.32 DRUG WAR. LA GUERRA DE LA DROGA
06.26 ENTRE DOS FUEGOS
08.25 BATMAN & ROBIN
10.53 EL RESCATE
13.12 FLASHPOINT
14.59 PELEADOR CALLEJERO
17.02 PEARL HARBOR
20.34 IDENTIDAD SUSTITUTA
22.20 UNFRIENDED
A DÓNDE IR
CENTRO CULTURAL DEL
BICENTENARIO
(LIBERTAD 439)
+ SÁBADO 31 DE MARZO, A LAS
21, MÓSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ
AMUYCHIS TUCUY DANZAJ.
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+ SÁBADO 31, LA BANDA
“PODER VIVO” PRESENTARÁ
UN TRIBUTO A “RATA
BLANCA”.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+ VIERNES 30, A LAS 23, EL
ENCUENTRO DE LA CHACARERA
CON EL SIMBOL, TURAYKI,
METACHANGO, LAS SACHA
GUITARRAS ATAMISQUEÑAS,
JORGE LUIS CARABAJAL.
+ SÁBADO 31, A LAS 23, EL
ENCUENTRO DE LA CHACARERA
CON REFLEJOS DEL SALITRAL,
KIKE OYOLA, LA SACHERA,
CLAUDIO ACOSTA Y ÑAUPI
CUNAN.
+ VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA
“NOCHECITA SANTIAGUEÑA”
CON MÓSOJ ÑAUPA, KARLOS
ROLDÁN, DEL ESTERO, EL
SYMBOL, REFLEJOS DEL
SALITRAL, CARABAJAL
CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE
CIUDADES.
CINES
SUNSTAR
TOMB RAIDER (2D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 28/03- 17:00 (Cast)
TOMB RAIDER (3D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 28/03-19:30 (Cast) 22:00
(Subt) 00:30 (Subt)
TITANES DEL PACÍFICO 2
(3D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 28/03-17:30 (Cast) 20:00
(Cast) 22:20 (Subt) 00:40 (Subt)
PETER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
HOY AL -28/03 17:00 (Cast) 19:30
(Cast)
PANTERA NEGRA (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY AL - 28/03- 21:45 (Subt)
QUIÉN ES PAPÁ (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 28/03- 17:20 (Cast) 19:40
(Cast)
HILO FANTASMA (2D):
ROMANCE (+ 13 AÑOS)
HOY AL - 28/03 - 22:00 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 28/03 - 17:30 (Cast)
TITANES DEL PACÍFICO 2
(2D):
ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 28/03 - 19:40 (Cast) 22:00
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
TITANES DEL PACÍFICO APTA
13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D: 17:30-20:10 y
22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LAS AVENTURAS DE PETER
RABBIT ATP
CASTELLANO 2D: 17:50- 20:00 (TODOS
LOS DÍAS)
TOMB RAIDER APTA 13 C/ RESERVA
CASTELLANO 2D 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
LA PANTERA NEGRA APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 22:10- (TODOS
LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 2D 18:30- 20:40- (TODOS
LOS DÍAS)
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $120
3D Entrada General: $130
De lunes a miércoles $75 exclusivo
online. Viernes $ 75