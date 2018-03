Lo que dejó la primera fecha del Apertura

Fotos JUEGO. Los equipos santiagueños tuvieron mucha acción en el inicio.

27/03/2018 -

Old Lions A y B, Santiago Lawn Tennis A y B y Unse, arrancaron con el pie derecho el Torneo Apertura 2018 de la USR que arrancó el fin de semana en la Zona Campeonato, Zona Interior 1 y juveniles, respectivamente.

Por la zona A y en un resultados que puede considerarse sorpresivo, el campeón del Iniciación 2017, Olímpico A, cayó en su visita a Lawn Tennis B por 18 a 8, en un partido cerrado, en el que el local fue levemente superior.

Por la misma Zona, Old Lions A consiguió la mayor goleada de la primera jornada en Fernández, en donde superó de manera contundente a Amigos Rugby por 77 a 22 para sumar punto bonus y quedar como único líder. En el restante encuentro del grupo se registró el primer empate del certamen, entre Santiago Rugby B y Añatuya, que igualaron en esta ciudad 29 a 29.

Zona B

Mientras tanto por la Zona B, Santiago Lawn Tennis Club A debió trabajar más de la cuenta para resolver su compromiso ante Olímpico B, al que superó 24 a 10, pero no pudo sumar punto bonus (4 tries a 2). El que si sumó de a 5 fue Old Lions B, que derrotó claramente a Fernández Rugby Club por 43 a 7, en tanto que Unse comenzó el torneo con muy buen andar y cantó victoria en su visita a Santiago Rugby A, al que venció 33 a 22.

Por la Zona Interior 1, Dorados de esta ciudad y Loreto protagonizaron un vibrante empate en 27, con nueve tries convertidos en el encuentro, en tanto que Old Lions Rojo le ganó los puntos a La Cañada de Ojo de Agua.

Juveniles

En juveniles se registraron éstos resultados: En M15 años: Old Lions 48, Santiago Rugby 0. M16: Old Lions 34, Santiago Rugby 15; M17: Old Lions 7, Santiago Rugby 7; M1: Añatuya 7, Lawn Tennis 36; M2: Añatuya 20, Lawn Tennis 14.