Quinteros se ilusiona con pelear por el ascenso

Fotos RACHA. A base de goles y buenas actuaciones, Joaquín Quinteros se convirtió en el goleador y pieza clave de Mitre.

27/03/2018 -

Mitre logró quedarse con un gran triunfo la fecha pasada al superar por 2-1 a Boca Unidos, en Corrientes y ese resultado le permitió alejarse unos casilleros del descenso y quedó cerca de ingresar al Torneo Reducido del Nacional B, para pelear por el segundo ascenso a Primera División.

Eso ilusiona al goleador de Mitre, Joaquín Quinteros, que en diálogo con EL LIBERAL manifestó que van a pelear para poder entrar en esa definición.

"El grupo está bien, contento por el triunfo logrado en Corrientes y en lo personal, siento una gran satisfacción por haber marcado. Eso me pone contento y tranquilo porque al ganar nos alejamos de la zona de descenso. Eso nos anima a seguir trabajando para pelear por un lugar en el Reducido", aseguró el ex jugador de Instituto Santiago.

"Creo que tenemos chances, la vamos a pelear. Pero sabemos que el objetivo es evitar el descenso y vamos por eso, lo que vendrá después será bienvenido", completó.

"No hay que relajarse, ni estar confiado. Sabemos que si perdemos un partido, volvemos a comprometernos con el descenso", recalcó el delantero, en cuanto al buen momento de Mitre, al ganar dos encuentros en forma consecutiva.

Joaquín Quinteros, un jugador siempre considerado por el entrenador Arnaldo Sialle, lleva cinco conquistas en el campeonato y es el máximo artillero del Aurinegro en el torneo, condición que el "Chueco", aseguró no imaginarse a principio de temporada.

"No me imaginaba tener este presente, pero siempre me imaginaba que iba a tener una oportunidad y de poder aprovecharla para poder ser titular. Por suerte me está tocando jugar desde el arranque y gracias a Dios me están saliendo bien las cosas", expresó.

"Convertir me genera mucha confianza, me levante el ánimo y me hace poner más en cada entrenamiento y esperar a que llegue el fin de semana para poder repetir la actuación. Me siento tranquilo y con el apoyo de mis compañeros. No quiero volverme loco y contener la ansiedad por volver a jugar, para que las cosas me salgan de la mejor manera", añadió.

Por último Quinteros hizo referencia a la racha negativa que cortó Mitre al imponer fuera del barrio 8 de Abril y recalcó el valor, por el rival derrotado.

"Fue un gran alivio poder vencer a Boca Unidos y gracias a Dios pudimos romper esa racha de visitante. Creo que eso nos va a dar más seguridad para el partido que viene. Dios quiera que los tres puntos se queden en Santiago".