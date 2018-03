Retegui se mostró sorprendido

27/03/2018 -

Carlos Retegui, dijo estar "sorprendido" por las renuncias de Gonzalo Peillat y Agustín Mazzilli al equipo, y afirmó que si hubiera sabido que su regreso iba a significar esas salidas "no volvía". "Estoy preocupado por todo lo que ha pasado y también sorprendido. Si uno sabía lo que podía ocurrir, no me hubiera sentado con la dirigencia, que ha actuado de manera trasparente y honesta. Esta situación no le hace bien al seleccionado y al grupo. Las últimas charlas que tuve con estos chicos fueron amenas", dijo.