Nicolás Avellaneda recibe a Lawn Tennis, en Mayores

27/03/2018 -

El partido entre Nicolás Avellaneda y Lawn Tennis, en la categoría Mayores, aparece como el de mayor relevancia entre los programados para esta noche, en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura que organiza la Asociación Capitalina.

El partido se jugará en cancha de Nicolás, desde las 22, con el arbitraje de Ariel Mukdsi y Ángel D’Anna.

Nicolás Avellaneda, que además tiene la mente puesta en los playoffs del Torneo Federal, está obligado a ganar esta noche para no perderle pisada a Quimsa, el puntero e invicto en Mayores.

Previamente, desde las 20.15, Nicolás y Lawn Tennis se enfrentarán en la categoría Cadetes (Mukdsi y Sánchez).

El resto de la programación para esta noche es la siguiente: Red Star vs. Sportivo Colón, en Infantiles (Montoya y Barraza) y Juveniles (Montoya y Herrera); Independiente vs. Juventud, en Infantiles (Carrillo y López) y Juveniles (Carrillo y Vásquez); Huracán vs. Normal Banda, en Infantiles (Nocco y Leguizamón).

Resultados

Anoche se jugaron tres partidos de Infantiles, en los que se registraron victorias de Quimsa, Huracán y Normal Banda.

En el Parnás, Quimsa hizo las veces de local y consiguió una aplastante victoria sobre Tiro Federal por 99 a 18.

En el barrio El Triángulo, Huracán venció a Olímpico Blanco por 87 a 31.

Por último, Normal Banda venció a Belgrano Blanco por 61 a 45 como visitante.