27/03/2018 -

Consultado sobre las pruebas que habrían aportado, Raúl Basbús sostuvo: "Existe y hay un video donde se ve una explosión, pero no podemos decir cuál es el origen, eso lo harán los especialistas. No sabemos si es interna o externa, pero la Fiscalía y la Policía se llevaron las filmaciones y ellos determinaran que es lo que pasó".

Más tarde indicó que "maneras de arrojar algo hay, pero prefiero pensar que no es así. Prefiero pensar que es una cosa fortuita. Además, cuando se prende un papel no se lo para más. Ahora si hay alguna cosa que ellos (por los investigadores) descubran, lo aceptaré porque ellos son los técnicos. Yo no creo, pero no descarto, que haya sido intencional".

Más tarde sostuvo: "No creo que exista alguien que nos odie tanto; seguramente que hay gente a la que no le gustará la Papelería Basbús, pero no tanto como para herirnos de esta manera, creemos que son más los que nos quieren que los que nos odian y de eso tenemos muestras reales por todos los que nos han apoyado".