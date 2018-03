Piumato: "Tenemos que ser más firmes con el gobierno de Macri"

Fotos ASAMBLEA. El sindicalista se reunió ayer con empleados del Juzgado Federal local.

27/03/2018 -

El secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, advirtió que el Gobierno de Macri está "avanzando" sobre los trabajadores que cada vez están peor. Sostuvo que para impedirlo, se necesita una CGT unida, pero reconoció que no apareció un dirigente que pueda liderar ese proceso.

El reconocido dirigente nacional se refirió a la situación de la economía con relación a los trabajadores y el presente del movimiento obrero, en una entrevista a fondo con EL LIBERAL.

Piumato visitó el Juzgado Federal donde encabezó dos asambleas con los trabajadores. El dirigente viene recorriendo las provincias con motivo de las próximas elecciones del sindicato a través de las cuales busca seguir al frente del gremio. "Se analizó la realidad de los judiciales en cuanto a derechos y beneficios, y las propuestas que venimos realizando, contó el hombre fuerte del sindicalismo nacional.

Al hacer un análisis de la realidad económica del país, advirtió que "la situación de los trabajadores es delicada. Este gobierno tomó la situación bastante complicada, había 30% de pobres, una desocupación que había crecido, pero creo que en estos dos años lejos de mejorar se agravó la situación y no hay perspectivas a corto plazo de modificación, porque no solo no vienen las inversiones sino que los argentinos que tienen plata se la llevan del país".

Dijo que este presente de la economía "pone en riesgo la generación de empleos. No veo claro lo que dice el gobierno que disminuyó la desocupación, especialistas señalaron que lo que disminuyó en realidad, es la gente que va a pedir trabajo. Y cuando la gente deja de ir a buscar trabajo, es porque se está quebrando, no solo es una situación económica sino social muy grave".

Agregó que "los trabajadores tienen que defender sus derechos y los sindicatos están para eso, y hoy los trabajadores no están ganando, están perdiendo". Consultado sobre si esta situación se debe a la fractura que hay en la CGT, reconoció que la división de los dirigentes sindicales favorece a los que avanzan sobre los trabajadores.

"La unidad es el camino, es un proceso muy delicado de acá al futuro, los dirigentes tienen que ver de qué forma defienden a sus trabajadores y la mejor forma es la unidad. Hay que trabajar por la unidad, y hay que tener una posición más firma con el gobierno de Macri, porque no es sensible a los reclamos de los trabajadores. Y si le va mal a los trabajadores, le va mal al país", advirtió.

Piumato también sostuvo que el triunvirato fue la única posibilidad de unidad que había, "pero ya está agotada, y aún no se encuentra una persona que sintetice todo y eso hace más difícil la unidad. La división de los sindicalistas favorece a los que avanzan sobre los trabajadores y hoy este gobierno avanza sobre los trabajadores". Y sentenció: "todavía no veo una persona que pueda liderar a una CGT unida".