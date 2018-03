Se reincorporó Salcedo, pero no jugará el viernes

27/03/2018 -

El defensor paraguayo Saúl Salcedo se reincorporó ayer al plantel de Huracán tras participar del seleccionado Sub 21 de su país, pero no será de la partida el próximo viernes ante Banfield, como local, por 21ª fecha de la Superliga. Tras el fin de semana de licencia, el plantel conducido por Gustavo Alfaro se entrenó ayer en el predio La Quemita con la presencia del paraguayo Salcedo, quien formó parte del seleccionado juvenil de su país. No obstante, el zaguero no pudo participar del cuadrangular internacional que protagonizó su seleccionado por el desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha que sufrió el pasado 23 de febrero en el duelo de la fecha 17 ante Estudiantes de La Plata y esta misma dolencia también lo dejará afuera del compromiso del viernes a las 19 ante Banfield en el estadio Tomás Adolfo Ducó.