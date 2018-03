Fotos "Descomprimir la competencia federal en lucha contra las drogas es siempre algo alentador"

27/03/2018 -

"Todo lo que sirva para descomprimir y hacer más eficiente el sistema penal argentino en la lucha contra el tráfico de drogas y almacenamiento de sustancias estupefacientes, es bienvenido siempre y alentador", resaltó el juez federal Daniel Rafecas, en torno a la sanción de la ley para combatir el narcomenudeo en la provincia, que pronto entrará en vigencia. De ese modo, el magistrado opinó ante la consulta de EL LIBERAL, sobre la adhesión de Santiago del Estero a los cambios que se introdujeron a la Ley Nacional Nº 26.052, que faculta a la provincias a investigar, juzgar y reprimir ciertos delitos que están tipificados en la Ley de Estupefacientes Nº 23.373, que calificó como "una interesante manera de avanzar en la lucha contra este tipo de delitos", apuntó. Amplió que la política para combatir el narcomenudeo "es una interesante iniciativa que también se vio en la provincia de Buenos Aires y está pronto a producirse en la ciudad de Buenos Aires, donde este tipo de delitos pasará a conocimiento de la Justicia de la ciudad, algo que está en los planes de los gobiernos de la Caba y de la Nación", resaltó, como avance de relevancia para descomprimir el trabajo de la justicia federal. Disertación En su paso por la provincia, el Dr. Rafecas disertó en el salón de usos múltiples de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Unse, sobre "El crimen de tortura", título de su último libro que tuvo el acompañamiento de un importante marco de público, que interactuó con el disertante, a partir de los temas tratados. La presentación del magistrado estuvo organizada por el Colectivo Santiago es Memoria y auspiciada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). De la charla, participaron integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, abogados, estudiantes, integrantes de organismos de derechos humanos y público en general. La propuesta que hizo el presidente Mauricio Macri para que la jurista Inés Weinberg de Roca se haga cargo de la jefatura de la Procuración General de la Nación, en reemplazo de Alejandra Gils Carbó, mereció también la reflexión del juez federal, quien si bien reconoció "no conocerla demasiado, es importante para todos los que trabajamos en la Justicia saber de quién se trata. Me he anoticiado de la propuesta que se hizo, y habrá que estar a la espera de lo que establece la Constitución Nacional y legislación vigente en el sentido de que debe abrirse a debate público los antecedentes de la candidata".