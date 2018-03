Sobre "Vagabundear" y el célebre "Tío Alberto"

27/03/2018 -

Y frente al desafío de volver a encontrarse con ellas para "Mediterráneo da capo", Joan Manuel Serrat admitió que "aunque son canciones que he hecho regularmente, nunca toqué juntas todas las canciones de ‘Mediterráneo’, quizá solamente cuando presenté el disco".

¿Por eso la apuesta a "Vagabundear", a descreer de la noción de patria?

Yo no me siento tan sin patria sino que para mí no está reducida a unos símbolos que son manejables y manipulan la sensibilidad de la gente en beneficio de otros intereses más espurios. Pero la patria está ahí, la patria son los hermanos.

Y "Tío Alberto", ¿era tío suyo?

Alberto era tío de sus sobrinos, pero no era mi tío. Es un apodo que le pusieron los gitanos por el respeto y la admiración a un personaje de enjundia. Alberto era muy progresista, un gran luchador y al tiempo con mucha cercanía al arte en todas sus facetas.