Dalma contó por qué Diego no fue a la fiesta del civil

27/03/2018 -

Dalma Maradona explicó por qué su papá Diego no apareció en su fiesta del casamiento por civil con Andrés Caldarelli. "Él ya sabía. Cuando yo viajé, le conté las fechas y dijo que estaba todo bien. El no podía pedir los dos partidos, me dijo que podía pedir uno solo. Él sabía que tenía que elegir una de las dos fechas y quedamos que prefería el 31", explicó la actriz sobre el día que se casará por Iglesia. Sobre esa fecha, contó: "Yo creo que él me va a llevar al altar. Hablo con él y listo, por más que todos opinan, hablo con mi papá y se termina todo".