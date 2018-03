La temporada 2018 de las Inferiores ya tiene su fixture

Hoy 22:11 -

El Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol dio a conocer el fixture de la temporada 2018, que será novedosa ya que se jugarán dos torneos. El fixture es:

Zona A: 1ª fecha: Instituto Santiago vs. Agua y Energía, Central Córdoba vs. Yanda, Comercio vs. Estudiantes, Unión Santiago vs. Mitre Amarrillo, Villa Unión vs. Banfield.

2ª fecha: Villa Unión vs. Instituto Santiago, Banfield vs. Unión Santiago, Mitre Amarrillo vs. Comercio, Estudiantes vs. Central Córdoba, Yanda vs. Agua y Energía.

3ª fecha: Instituto Santiago vs. Yanda, Agua y Energía vs. Estudiantes, Central Córdoba vs. Mitre Amarrillo, Comercio vs. Banfield, Unión Santiago vs. Villa Unión.

4ª fecha: Unión Santiago vs. Instituto Santiago, Villa Unión vs. Comercio, Banfield vs. Central Córdoba, Mitre Amarrillo vs. Agua y Energía, Estudiantes vs. Yanda.

5ª fecha: Instituto Santiago vs. Estudiantes, Yanda vs. Mitre Amarrillo, Agua y Energía vs. Banfield, Central Córdoba vs. Villa Unión, Comercio vs. Unión Santiago.

6ª fecha: Comercio vs. Instituto Santiago, Unión Santiago vs. Central Córdoba, Villa Unión vs. Agua y Energía, Banfield vs. Yanda, Mitre Amarrillo vs. Estudiantes.

7ª fecha: Instituto Santiago vs. Mitre Amarrillo, Estudiantes vs. Banfield, Yanda vs. Villa Unión, Agua y Energía vs. Unión Santiago, Central Córdoba vs. Comercio.

8ª fecha: C. Córdoba vs. I. Santiago, Comercio vs. Agua y Energía, Unión Santiago vs. Yanda, Villa Unión vs. Estudiantes, Banfield vs. Mitre Amarrillo.

9ª fe cha: Instituto Sgo. vs. Banfield, Mitre Amarrillo vs. Villa Unión, Estudiantes vs. Unión Sgo., Yanda vs. Comercio, Agua y Energía vs. C. Córdoba.

Zona B: 1ª fecha: Sarmiento vs. Unión (B), Mitre Negro vs. Def. Forres, Independiente (F) vs. Sp. Fernández, Vélez vs. Güemes, Independiente (B) vs. Central Argentino.

2ª fecha: Independiente (B) vs. Sarmiento, Central Argentino vs. Vélez, Güemes vs. Independiente (F), Sp. Fernández vs. Mitre Negro, Def. Forres vs. Unión (B).

3ª fecha: Sarmiento vs. Def. Forres, Unión (B) vs. Sp. Fernández, Mitre Negro vs. Güemes, Independiente (F) vs. Central Argentino, Vélez vs. Independiente (B).

4ª fecha: Vélez vs. Sarmiento, Independiente (B) vs. Independiente (F), Central Argentino vs. Mitre Negro, Güemes vs. Unión (B), Sp. Fernández vs. Def. Forres.

5ª fecha: Sarmiento vs. Sp. Fernández, Def. Forres vs. Güemes, Unión (B) vs. Central Argentino, Mitre Negro vs. Independiente (B), -Independiente (F) vs. Vélez.

6ª fecha: Independiente (F) vs. Sarmiento, Vélez vs. Mitre Negro, Independiente (B) vs. Unión (B), Central Argentino vs. Def. Forres, Güemes vs. Sp. Fernández.

7ª fecha: Sarmiento vs. Güemes, Sp. Fernández vs. C. Argentino, Def. Forres vs. Independiente (B), Unión (B) vs. Vélez, Mitre Negro vs. Independiente (F).

8ª fecha: Mitre Negro vs. Sarmiento, Independiente (F) vs. Unión (B), Vélez vs. Def. Forres, Independiente (B) vs. Sp. Fernández, C. Argentino vs. Güemes.

9ª fecha: Sarmiento vs. Central Argentino, Güemes vs. Independiente (B), Sp. Fernández vs. Vélez, Def. Forres vs. Independiente (F), Unión (B) vs. Mitre Negro