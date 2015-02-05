CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Marzo 2018
Por El Liberal
Hoy 23:25 -
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.00 ELIF
18.00 MAR DE AMORES
19.15 PRIMERA CITA
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 LIBERTAD DE OPINIÓN
00.00 EL SULTÁN
01.00 KARA PARA ASK
02.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA
20.45 INTRATABLES
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 SOY DEL PUEBLO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.30 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.15 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.15 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF 1
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 DE A DOS
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. HISPANO AMERICANO - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. HISPANO AMERICANO (R)
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 NUESTRO FÚTBOL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 CINE EXPRESS
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.13 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO
07.57 SIN RUMBO
09.53 UNA INTRUSA EN LA FAMILIA
11.59 KING KONG
15.31 UN PAPÁ MUY PODEROSO
17.52 UNA BUENA MENTIRA
19.54 TODO ESTÁ PERDIDO
22.00 UN PAPÁ MUY PODEROSO
TCM
06.16 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.06 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
08.11 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
08.36 LA NIÑERA
09.26 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.41 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
11.06 LA NIÑERA
11.56 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA
14.13 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
16.06 LOS CAZAFANTASMAS II
18.08 CASPER
20.00 INFIERNO BAJO TIERRA
22.00 SE PRESUME INOCENTE
TNT
06.05 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO
07.38 SE DICE DE MÍ
09.20 MALÉFICA
11.00 VAN HELSING - EL CAZADOR DE MONSTRUOS
13.24 UN CUENTO DE INVIERNO
15.34 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO
17.49 LOS INDESTRUCTIBLES
19.43 MÁS NOTAS PERFECTAS
22.00 LA GRAN AVENTURA LEGO
23.52 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
01.55 NO ES OTRA TONTA
SPACE
06.00 SPOILER ALERT
06.33 EL RESCATE
08.57 ICEMAN
10.29 PEARL HARBOR
14.01 GRAVEDAD
15.42 IDENTIDAD SUSTITUTA
17.24 EL SEXTO DÍA
19.49 EL VENGADOR DEL FUTURO
22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO
CINECANAL
10.35 EL PERIODISTA, LA LEYENDA DE RON
BURGUNDY
12.20 EL DILEMA
14.25 A.I.. INTELIGENCIA ARTIFICIAL
17.02 IRON MAN 2
19.20 EL HOMBRE ARAÑA 3
22.00 AVATAR
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 THE VOICE
12.00 AMERICAN IDOL
14.00 WTA MIAMI OPEN
16.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 THE VOICE
A DÓNDE IR
MEDELLÍN (RIVADAVIA Y ALMAFUERTE)
+VIERNES 30, A PARTIR DE LAS 23, DANIEL PATANCHÓN Y LISANDRO PAZ.
CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO (LIBERTAD 439)
+SÁBADO 31 DE MARZO, A LAS 21, MÓSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ AMUYCHIS TUCUY DANZAJ.
CINE TEATRO RENZI (BESARES 151, LA BANDA)
+ SÁBADO 31, LA BANDA “PODER VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO A “RATA BLANCA”.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+ VIERNES 30, A LAS 23, EL ENCUENTRO DE LA CHACARERA CON EL SIMBOL, TURAYKI, METACHANGO, LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, JORGE LUIS CARABAJAL.
+ SÁBADO 31, A LAS 23, EL ENCUENTRO DE LA CHACARERA CON REFLEJOS DEL SALITRAL,
KIKE OYOLA, LA SACHERA, CLAUDIO ACOSTA Y ÑAUPI CUNAN.
+ VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA “NOCHECITA SANTIAGUEÑA” CON MÓSOJ ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN, DEL ESTERO, EL SYMBOL, REFLEJOS DEL SALITRAL, CARABAJAL CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE CIUDADES.
CINE SUNSTAR
TOMB RAIDER (2D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY - 17:00 (Cast)
TOMB RAIDER (3D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY -19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
00:30 (Subt)
TITANES DEL PACÍFICO 2 (3D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY -17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:20
(Subt) 00:40 (Subt)
PETER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
HOY - 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
PANTERA NEGRA (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY - 28/03- 21:45 (Subt)
QUIÉN ES PAPÁ (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY - 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)
HILO FANTASMA (2D):
ROMANCE (+ 13 AÑOS)
HOY - 28/03 - 22:00 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY - 17:30 (Cast)
TITANES DEL PACÍFICO 2 (2D):
ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY - 19:40 (Cast) 22:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
CINE HÍPER LIBERTAD
TITANES DEL PACÍFICO
APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D: 17:30-20:10 y 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LAS AVENTURAS DE PETER RABBIT
ATP
CASTELLANO 2D: 17:50- 20:00 (TODOS LOS DÍAS)
TOMB RAIDER APTA 13 C/ RESERVA
CASTELLANO 2D 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
LA PANTERA NEGRA
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:10- (TODOS LOS DÍAS)
COCO
ATP
CASTELLANO 2D 18:30- 20:40- (TODOS LOS DÍAS)
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $120
3D Entrada General: $130
De lunes a miércoles $75 exclusivo online. Viernes $ 75