CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Marzo 2018

Hoy 23:25 -

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 ELIF

18.00 MAR DE AMORES

19.15 PRIMERA CITA

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 LIBERTAD DE OPINIÓN

00.00 EL SULTÁN

01.00 KARA PARA ASK

02.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES

 

CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 SOY DEL PUEBLO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

13.30 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.15 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.15 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF 1

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 DE A DOS

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. HISPANO AMERICANO - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. HISPANO AMERICANO (R)


CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 NUESTRO FÚTBOL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 CINE EXPRESS

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.13 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO

07.57 SIN RUMBO

09.53 UNA INTRUSA EN LA FAMILIA

11.59 KING KONG

15.31 UN PAPÁ MUY PODEROSO

17.52 UNA BUENA MENTIRA

19.54 TODO ESTÁ PERDIDO

22.00 UN PAPÁ MUY PODEROSO


TCM

06.16 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.06 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

08.11 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

08.36 LA NIÑERA

09.26 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.41 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

11.06 LA NIÑERA

11.56 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

14.13 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

16.06 LOS CAZAFANTASMAS II

18.08 CASPER

20.00 INFIERNO BAJO TIERRA

22.00 SE PRESUME INOCENTE


TNT

06.05 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

07.38 SE DICE DE MÍ

09.20 MALÉFICA

11.00 VAN HELSING - EL CAZADOR DE MONSTRUOS

13.24 UN CUENTO DE INVIERNO

15.34 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO

17.49 LOS INDESTRUCTIBLES

19.43 MÁS NOTAS PERFECTAS

22.00 LA GRAN AVENTURA LEGO

23.52 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

01.55 NO ES OTRA TONTA


SPACE

06.00 SPOILER ALERT

06.33 EL RESCATE

08.57 ICEMAN

10.29 PEARL HARBOR

14.01 GRAVEDAD

15.42 IDENTIDAD SUSTITUTA

17.24 EL SEXTO DÍA

19.49 EL VENGADOR DEL FUTURO

22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO


CINECANAL

10.35 EL PERIODISTA, LA LEYENDA DE RON

BURGUNDY

12.20 EL DILEMA

14.25 A.I.. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

17.02 IRON MAN 2

19.20 EL HOMBRE ARAÑA 3

22.00 AVATAR


SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 THE VOICE

12.00 AMERICAN IDOL

14.00 WTA MIAMI OPEN

16.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 THE VOICE


A DÓNDE IR

MEDELLÍN (RIVADAVIA Y ALMAFUERTE)

+VIERNES 30, A PARTIR DE LAS 23, DANIEL PATANCHÓN Y LISANDRO PAZ.

CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO (LIBERTAD 439)

+SÁBADO 31 DE MARZO, A LAS 21, MÓSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ AMUYCHIS TUCUY DANZAJ.

CINE TEATRO RENZI (BESARES 151, LA BANDA)

+ SÁBADO 31, LA BANDA “PODER VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO A “RATA BLANCA”.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ VIERNES 30, A LAS 23, EL ENCUENTRO DE LA CHACARERA CON EL SIMBOL, TURAYKI, METACHANGO, LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, JORGE LUIS CARABAJAL.

+ SÁBADO 31, A LAS 23, EL ENCUENTRO DE LA CHACARERA CON REFLEJOS DEL SALITRAL,

KIKE OYOLA, LA SACHERA, CLAUDIO ACOSTA Y ÑAUPI CUNAN.

+ VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA “NOCHECITA SANTIAGUEÑA” CON MÓSOJ ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN, DEL ESTERO, EL SYMBOL, REFLEJOS DEL SALITRAL, CARABAJAL CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE CIUDADES.


CINE SUNSTAR

TOMB RAIDER (2D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY - 17:00 (Cast)

 

TOMB RAIDER (3D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY -19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

00:30 (Subt)

 

TITANES DEL PACÍFICO 2 (3D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY -17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:20

(Subt) 00:40 (Subt)


PETER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

HOY - 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)


PANTERA NEGRA (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 28/03- 21:45 (Subt)


QUIÉN ES PAPÁ (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY - 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)


HILO FANTASMA (2D):

ROMANCE (+ 13 AÑOS)

HOY - 28/03 - 22:00 (Subt)


COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 17:30 (Cast)


TITANES DEL PACÍFICO 2 (2D):

ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY - 19:40 (Cast) 22:00 (Subt)


PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

 

CINE HÍPER LIBERTAD

TITANES DEL PACÍFICO

APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D: 17:30-20:10 y 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LAS AVENTURAS DE PETER RABBIT

ATP

CASTELLANO 2D: 17:50- 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

TOMB RAIDER APTA 13 C/ RESERVA

CASTELLANO 2D 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

LA PANTERA NEGRA

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:10- (TODOS LOS DÍAS)

COCO

ATP

CASTELLANO 2D 18:30- 20:40- (TODOS LOS DÍAS)

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $120

3D Entrada General: $130

De lunes a miércoles $75 exclusivo online. Viernes $ 75

 
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