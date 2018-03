Nicolás Avellaneda impuso su jerarquía ante Lawn Tennis

28/03/2018 -

Nicolás Avellaneda demostró su jerarquía ante Lawn Tennis, al que venció por 93 a 72 en la categoría Mayores, en el marco de la sexta fecha del Apertura que organiza la Capitalina.

El equipo de Guillermo Aliende estableció claras diferencias en el marcador, con un gran trabajo defensivo y con goleo repartido entre sus principales jugadores.

En Cadetes, Nicolás Avellaneda hizo pesar la localía para vencer a Lawn Tennis por 55 a 49.

En la categoría Infantiles, Normal Banda venció a Huracán por 74 a 48, en calidad de visitante, en tanto que Red Star le ganó a Sportivo Colón por 64 a 43.

El Torneo Apertura continuará esta noche con la siguiente programación: Quimsa vs. Tiro Federal, en Cadetes y Mayores; Belgrano vs. Olímpico, en Infantiles y Juveniles; Nicolás Avellaneda vs. Lawn Tennis, en Infantiles y Juveniles; Huracán vs. Belgrano, en Infantiles y Cadetes.

Femenino

Red Star y Quimsa jugarán esta noche un partido pendiente de la primera fecha de la Copa UPCN de básquet femenino.

El partido se jugará en cancha de Red Star, desde las 22.