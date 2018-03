Quimsa volvió a ganar y quedó como único líder

28/03/2018 -

Quimsa venció anoche a Rocamora por 68 a 53, en el estadio Ciudad, y quedó como único puntero de la Liga Femenina.

El equipo de Mauricio Pedemonte pudo sobreponerse a la ausencia de su mejor jugadora, la estadounidense Adijat Adams, lesionada, y encadenó su quinta victoria consecutiva, cuarta en condición de local.

La gran figura del partido fue la venezolana Ivaney Márquez Agudo, que terminó con 19 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias.

También se destacó su compatriota Yosimar Corrales Gómez, con 12 puntos y 8 rebotes.

Quimsa volverá a jugar el próximo lunes 2 de abril, cuando enfrente a Ameghino, en calidad de visitante.

El torneo continuará mañana con tres juegos: Vélez vs. Obras, Las Heras vs. Ameghino y Berazategui vs. Unión Florida.