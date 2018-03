"Nosotros queremos saber sólo la verdad"

28/03/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). El cuerpo de Ángela Cajal fue entregado a los familiares pasadas las 16, luego de que le realizaran la autopsia tras su fallecimiento. Cerca de las 18 llegó el féretro con el cuerpo para ser velado en la casa de sus padres, ubicada a pocos metros de la vivienda donde vivía con su familia. Las muestras de dolor y consternación eran el escenario que se vivía en el barrio Herrera El Alto.

Ángela convivía hace 21 años con Héctor López, producto de la unión nacieron tres hijos, Candela de 19; Alejandra de 15 años y el menor Ezequiel de 11 años. La víctima pertenecía a una familia numerosa: tenía 10 hermanos, 5 varones y 5 mujeres.

Inmersa en el dolor, Lucía -una de sus hermanas de la víctima- dialogó con EL LIBERAL y con voz entrecortada la describió a Ángela como una mujer alegre, aspirante y que amaba a sus hijos. "Solo queremos saber la verdad, qué pasó esa mañana. No creemos que nuestra hermana haya tomado la determinación de rociarse con nafta como creo dijo su pareja".

Más tarde sostuvo: "No entendemos por qué le tuvo que pasar esto a mi hermana, hace unos días me había contado que había ahorrado dinero para comprarse un LCD, era trabajadora. Esa mañana, la hija mayor, Candela, salió corriendo desde la vivienda cerca de las 9 gritando que mi hermana se estaba quemando. Mi hermano llegó al lugar y la encontró a Ángela en el baño, y López como que se sorprendió al verlo. Estaba apagando el incendio en vez de asistirla o ayudarla a mi hermana", refirió.

Según reveló Lucía "mi sobrina está traumada por la situación y la pérdida de su madre, ella seguro presenció lo que pasó, está en una crisis de nervios, en lo poco que contó antes de ir al Hospital y la tarde del lunes cuando fue al Regional es que su padre ingresó un bidón de nafta y quería quemarle la ropa porque estaban discutiendo".

Finalmente expresó: "No nos convence que mi hermana se prendió fuego. La discusión fue porque ella estuvo trabajando -atendiendo a una niña discapacitada- desde el sábado hasta el lunes, la niña habría sufrido una descompensación, y cuando regresó se generó el episodio de la discusión. Él la celaba mucho, le controlaba la ropa que usaba, no la dejaba salir. Nos parece extraño que él anduvo por Santiago por el Hospital Regional haciéndose curaciones y no llegó en ningún momento a preguntar por mi hermana. Tampoco hoy, cuando nos informaron que había fallecido".