Inter de Italia sienta bases en Santiago

Fotos EVENTO. Javier Zanetti y Marco Conti, junto con dos profesores de Inter de Italia, acompañaron a Guillermo Raed en el lanzamiento oficial de Inter Academy.

28/03/2018 -

Entrenar y trabajar como si estuviera en Europa, o más precisamente en el Inter de Italia, será una realidad para los chicos de Santiago del Estero. Es que ayer se hizo oficial el anuncio de la apertura del Inter Academy en nuestra provincia, un proyecto que apunta a formar a chicos de 5 a 17 años con la metodología de trabajo que se aplica en el club italiano.

En el anuncio estuvo presente el ex jugador del seleccionado nacional y vicepresidente del Inter, Javier Zanetti, junto a Marco Conti, director de Inter Academy y dos profesores de su staff. El anfitrión fue Guillermo Raed, en su carácter de presidente de Produnoa, empresa a la que pertenece el predio de San Marcos donde funcionará la Academia.

Justamente Raed fue el primero en tomar la palabra: "Es un gusto y un honor tener la visita de una figura destacada como Zanetti. Venimos trabajando desde hace tiempo en este proyecto con el entusiasmo que genera poder vincular a una institución como el Inter. Vamos a tratar de darle el mayor soporte posible a esta academia que nos va a tutelar".

"Ellos tienen probada su metodología de trabajo, en Italia y otros países del mundo. Agradezco a la gente del Inter haber aceptado este proyecto que en una primera etapa lo vamos a vincular con el club que presido, Mitre, pero luego haremos extensivos a otros clubes de Capital y el interior de la provincia. Y porque no del NOA y el resto del país", agregó.

A su turno, Marco Conti dijo: "Es un honor formalizar este proyecto que comenzamos hace mucho tiempo. Nos ha emocionado la pasión y el entusiasmo de poder llevarlo a cabo aquí. El objetivo es ayudar a la formación del niño, desde el punto de vista moral, educativo y en general. Queremos que estos niños lleguen a ser el día de mañana buenas personas". Luego agregó: "Este proyecto nace en el 2008 con el objetivo de llevar al mundo nuestra metodología de trabajo. Vamos a preparar a los entrenadores locales para que lleven a cabo este proyecto. Gracias a todos y nos estaremos viendo en los campos de juego de Santiago del Estero".

Zanetti

Javier Zanetti fue el que más se explayó sobre el proyecto. "Para mí es un honor representar al Inter en una ocasión como la de hoy, la apertura de una escuela de fútbol asociada al proyecto Academy iniciada en nuestro país hace un año. Estoy orgulloso de que el Inter sea el primer equipo europeo que se ha asentado en mi país y que el proceso de expansión siga con más escuelas como esta, de Santiago del Estero, y la que abrimos en Buenos Aires", dijo al hacer una introducción.

El "Pupi" se refirió luego a los motivos por los que Inter eligió nuestra provincia. En Santiago me siento como en mi casa, les agradezco por la hospitalidad y el cariño que me demuestran siempre. Al margen de eso, elegimos Santiago porque Guillermo y toda su gente tienen los mismos valores que tenemos nosotros en el Inter para este tipo de proyecto y que apuntan a transmitirlos a los chicos. Por la experiencia que tengo de haber trabajado en Santiago con Guillermo y toda su gente, no tengo duda de que nos va a ir bien", señaló.

"Se busca aportar la experiencia y la metodología que tenemos en Italia, haciendo participar a los entrenadores locales. De ahí, llevar a cabo un proyecto de crecimiento para los chicos fundamentalmente en la parte de valores, humana y educativa", agregó.

El "Pupi" aclaró que no hay límite de cupos y que van a recibir a chicos de 5 a 17 años. "La idea es la fase primordial de los chicos en la que se desarrollan", explicó al respecto.

Respecto de la competencia que tendrán los chicos, aclaró: "La primera etapa se basa en entrenamiento y capacitación. Y cuando los chicos tengan una base adecuada, empezaremos a ver dónde pueden competir".

Luego, Raed hizo hincapié en que los entrenadores serán de Santiago y no puso una fecha aún para el inicio formal de la Academia. "Vamos a recibir toda la metodología de trabajo, el formato que tienen ellos en cuanto a la formación de jugadores, primero como personas y después como deportistas. Van a ser entrenadores locales quienes van a recibir la instrucción para que lleven a cabo este proyecto. La base de los instructores de esta Academia van a ser de Santiago", comentó.

"En cuanto a la fecha de inicio oficial, estaremos formalizándola en los próximos días. El predio de San Marcos ya está prácticamente listo para que empiecen las actividades. Y a partir de ahí, en función de cómo definan el cronograma de actividades, vamos a ir dando los pasos para avanzar con este proyecto", completó.