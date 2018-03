Ex campeones mundiales hicieron vibrar a los jujeños

Fotos PROTAGONISTAS. Los ex campeones mundiales con la selección de Bilardo vivieron una jornada especial.

Ex jugadores del seleccionado argentino campeón mundial de fútbol en México 1986 vivieron una jornada plena de alegría y de recuerdos en Tilcara, la ciudad jujeña a la que regresaron después de 32 años para grabar una publicidad, y presentaron la Copa del Mundo a los pobladores locales que vibraron de felicidad.

La visita de los campeones del 86 se realizó en el marco de una campaña publicitaria de una reconocida marca de gaseosas, más allá que al comienzo se la vinculó con una supuesta promesa cumplida a la Virgen de Punta Corral, la "Mamita de los cerros".

"Nunca prometimos nada, no fuimos a la Virgen para prometer éso, pero igual surgió algo como que éramos los culpables de que la Argentina no salga campeona del mundo, no es así", aclaró Sergio Batista, uno de los integrantes de aquel equipo campeón en México que dirigía Carlos Salvador Bilardo.

Partido

El "Checho" Batista, junto con José Luis Brown, Oscar Alfredo Garré, Nery Pumpido, Carlos Daniel Tapia, Héctor Enrique, Julio Olarticoechea y Ricardo Giusti jugaron ayer un partido de fútbol en la cancha del club Belgrano, de Tilcara, para cumplir con dos patrocinadores del campeonato mundial que se desarrollará en Rusia en junio y julio venidero.

En medio del revuelo que causó la llegada de los ex campeonato de México 86 y, ante la celosa vigilancia policial, los hinchas jujeños se las ingeniaron para poder estar cerca de sus ídolos, aunque también es cierto, los ex futbolistas se prestaron amablemente al pedido de la gente.

Así los tilcareños pudieron fotografiarse, se llevaron autógrafos como recuerdo, contaron anécdotas, pero el momento más emotivo lo vivieron cuando Batista y compañía levantaron la Copa del Mundo en la plaza del pueblo.

"Es muy emocionante recibir el cariño de los jujeños", expresó Batista en un breve encuentro con la prensa local donde fue consultado sobre si el título de 1986, a medida que pasa el tiempo, se lo valora más.

"Se valora porque lamentablemente no podemos ganar otra copa, pasan los años y se valora lo último que hiciste. Es algo que necesita el fútbol argentino, un título un mundial", afirmó el ex volante de la selección nacional.