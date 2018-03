No hay que hacer de esto una catástrofe

28/03/2018 -

El resultado es atípico y el partido fue raro, porque más allá de que España fue superior a Argentina, sobre todo en el segundo tiempo, tuvo una efectividad casi del ciento por ciento.

En el primer tiempo llegó dos veces e hizo dos goles y Argentina también tuvo algunas situaciones para emparejar el juego. El dominio fue de España, pero las situaciones fueron parecidas. Se dio un resultado abultado, no dejamos la mejor imagen, pero ojalá le sirva al entrenador para sacar las conclusiones.

Menos mal que tenemos a Lionel, que hay que rodearlo y tomar conciencia de que no somos potencia sin él.

Hay que tratar de trabajar, no hacer de esto una catástrofe ni empezar a querer matar jugadores. Ojalá que Sampaoli pueda revertir con la inclusión de jugadores que puedan sumarse.

Tomando consciencia de lo que somos, usando el error como aprendizaje y apostando al amor propio de los jugadores, podemos hacer un buen Mundial.

No sé si somos candidatos, pero podemos hacer un buen Mundial, tomando consciencia de nuestras limitaciones.

Es difícil poner en tela de juicio a un jugador como Gonzalo Higuaín que está entre los diez mejores goleadores del Real, entre los diez mejores del Nápoli y va a estar entre los diez mejores de Juventus.

Más allá de que jugó un partido malo y de que no le salieron las cosas, no puedo caer en el común de la gente de pedir que se vaya. No hizo un buen juego, Agüero está en un mejor presente, pero no pudo jugar porque estaba lesionado. No voy a entrar en esa bajeza de las redes sociales.