Las derrotas sirven de aprendizaje

28/03/2018 -

Fue un resultado sorpresivo, no porque Argentina no pueda perder con España sino porque hay diferencias en el tiempo de trabajo y en jerarquía. Lo que fue sorpresiva es la diferencia que hubo en el resultado. Y lo positivo es que ahora hay un parámetro para saber que estas cosas no pueden pasar en el Mundial. A lo mejor con una selección de menor jerarquía no hay problema, pero con este tipo de equipos te lo hacen pagar.

Cuando están Messi, Agüero y Di María, que son los que tienen la jerarquía internacional, estamos en condiciones de pelearle a cualquier equipo. De todas maneras, hay que estar atentos a errores, sobre todo en la salida, que generaron los tres primeros goles. Entonces, son muchas ventajas que se les dan a estos equipos que no te perdonan. Hay que estar atentos a ese tipo de cuestiones y achicar los márgenes de error, porque en estos partidos no se pueden equivocar.

Messi tiene una influencia en este equipo aún más gravitante que la que tiene en Barcelona, que tiene una línea de juego desde hace 20 años y Argentina está en formación. Es el que le puede dar el desequilibrio, el que puede resolver en una jugada un partido trabado.

Estas cosas son dolorosas, porque lo que se pierde sobre todo es prestigio y cuesta mucho conseguirlo. Estas cosas duelen y calan hondo, pero también sirven de aprendizaje para darse cuenta que ante esta clase de equipos hay que achicar mucho los márgenes de error y, a lo mejor, la propuesta tiene que ser distinta. Le va a servir al entrenador para darse cuenta que no todos los rivales son iguales.