Fotos Mujer secuestró a su ex pareja cabo de policía y lo obligó a orinar en una botella

28/03/2018 -

Un insólito episodio se registró minutos después de las 22.30 en el interior de una casa de la localidad de Señora Pujio, departamento Banda, donde un efectivo de la policía solicitó ayuda ya que su ex pareja lo tenía privado de su libertad. Rápidamente personal policial se dirigió hasta la casa indicada. Al arribar al lugar golpearon la puerta, pero nadie atendía. Temiendo que haya sucedido algo peor, los efectivos encendieron las sirenas y por altavoz solicitaron que abrieran la puerta, ya que se podía observar en el interior las luces encendidas. Los minutos pasaban y nadie salía a atender a los efectivos, por lo que comenzaron a realizar averiguaciones en la zona. Allí se entrevistaron con un vecino, quien reveló que la dueña de casa estaba en el lugar y que minutos antes habían escuchado gritos. Rápidamente los guardianes del orden regresaron al domicilio indicado y mientras a través del altoparlante la policía solicitaba que abrieran la puerta, llegó al lugar un hermano de la propietaria quien se acercó a la puerta y ella al reconocer la voz salió a atenderlo. La policía identificó a la mujer, quien manifestó que sí había escuchado el llamado de la policía, pero no quiso atenderlos porque en ese momento mantenía una discusión con el padre de su hija y que por ello no permitía que el funcionario se vaya de la casa. Los uniformados escucharon a su par -un cabo de 51 años, residente en el Bº Campos Contreras- quien se encontraba encerrado en una de las habitaciones. El damnificado al querer identificarse era interrumpido por la mujer. Ante la pregunta de los policías, la dueña de casa contestó que hasta que el cabo no le entregara el dinero que le debe por la cuota alimentaria de la hija que tienen en común no lo dejaría salir de la casa. Los guardianes del orden entraron en el domicilio, el cual estaba completamente ordenado sin haber indicios de que haya sido escenario de pelea. Junto a la puerta, los funcionarios encontraron una botella plástica con un líquido de color amarillo. Al ser consultado sobre éste, el cabo reveló que era su residuo orgánico ya que la mujer no lo dejaba ni ir al baño. De inmediato informaron la situación al fiscal de turno Dr. Álvaro Yagüe, quien dispuso que el policía sea liberado. La mujer se opuso a que se tomara esa medida. Pero ante la advertencia de quedar aprehendida por privación ilegítima de la libertad finalmente dejó que su ex saliera de la vivienda. Cuando su ex se retiraba con sus colegas, la mujer le gritó: "Vete a la m.... de aquí. Vete y no vuelvas más por aquí. Olvidate de tu hija". Más tarde el cabo decidió que no levantará cargos en contra de la madre de su hija.