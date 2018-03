Fotos Vida y obra, según la retina de todos los parientes y vecinos

28/03/2018 -

Con afirmaciones o relatos particulares desde el 21 desfilarán por la policía familiares, vecinos y muchos amigos. Así, ya declararon -además de las partes involucradas- los padres de la pareja, una vecina de apellido Paz, otro Valdez, un Abregú y la lista sigue. Interesa, sobremanera, a la Fiscalía determinar cómo era la vida de la joven y su compañero, antes del incidente hoy en pugna. Algunos de los testigos habrían evitado cualquier problema, apelando a sus clásicos: "Yo no sé nada". Ahora bien, los más interesados habrían aportado detalles del matrimonio. Relatos variados Dos o tres habrían añadido que la convivencia no era la mejor entre el patrón y el empleado hoy detenido. En ese sentido, se habló de bromas ácidas y órdenes tajantes para que el segundo trabajara hasta altas horas, en ausencia del patrón. 7 celulares y un arma Al alto caudal de testimoniales, la Fiscalía incluye el secuestro de 7 celulares y el arma, cedida a Salvatierra por un vecino de apellido Cortez. Éste también permanece detenido y ya fue indagado la semana pasada, ocasión en que prefirió aferrarse al silencio, añadieron las fuentes. Su entorno adelantó que él no le prestó la escopeta a Salvatierra para que atentara contra su mujer, sino que éste alegó que era para cazar. Sobre la marcha, su defensa intentaría hacerlo despegar del proceso, léase excarcelarlo, cuyo final emerge más que imprevisible, enfatizaron los investigadores.