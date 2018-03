Fotos Salvatierra habría declarado que giró y disparó "sin querer"

28/03/2018 -

Casi tres horas le demandó al equipo fiscal indagar a Salvatierra. Más allá de cualquier tecnicismo, trascendió que señaló: "... giré el cuerpo y disparé sin querer". Desde su verdad, abrió fuego contra Correa sin desearlo. Así, la historia se torna atrapante por sus motivaciones y el estado mental del personaje. Aunque no suelte prenda, la defensa apostaría todo a un ataque sin raciocinio, propio de un corazón roto que empujó una acción visceral. Pero serán los psicólogos quienes evaluarán la salud mental de Salvatierra, sin importar que su mundo interior era otro el 21, al día de hoy. Genuino o simulador Con el ritmo vertiginoso de la investigación, en un futuro no lejano la defensa se ubicaría en la tesitura de la "emoción violenta" y la Fiscalía, enfrente. Los expertos deslizaron que aún con posterioridad, los expertos pueden "rastrear" si la psiquis de Salvatierra trasuntó un estado de emoción violenta. Lo opuesto, aventuran, sería especular con que el carnicero solo recurrió al incidente para herir a su mujer por decisión, más no, empujado por una emoción inmanejable. Lo vital o crucial en la lucha por venir es develar si el carnicero se notificó ese 21 del presunto "vínculo paralelo". Si la Fiscalía establece que el individuo ya lo conocía con antelación, la "emoción violenta" caería por lógica añadidura. De internarse por ese camino sinuoso, sin retorno, al carnicero sólo le restaría cruzar los dedos. Es decir, que Correa se restablezca, o bien la única luz que lo aguardará al final de la travesía será una ineludible condena a prisión perpetua.