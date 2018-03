Fotos El Pami ahorrará 5 mil millones de pesos al año en medicamentos

El director del Pami, Sergio Cassinotti, explicó que el acuerdo conseguido con los laboratorios nacionales que bajará desde la próxima semana 5% el costo de los medicamentos para los jubilados, equivale a un ‘ahorro’ para el organismo "de 5 mil millones de pesos al año". "Queremos que el beneficio que pudiésemos conseguir se note paulatinamente en el mostrador, cuando el jubilado vaya a retirar los medicamentos", aseguró el funcionario en declaraciones a radio Continental. El acuerdo con la Cámara de Laboratorios Nacionales (Cilfa) se firmó la noche del lunes ‘a las 22.30’, confirmó el titular del Pami y explicó que se consiguió "5% de descuento a partir del 1 abril sobre todos los productos. Además, si los medicamentos aumentan, pusimos como límite el 70% y que este ajuste coincida con el aumento trimestral de los jubilados, también se consiguieron descuentos importantes en oncología, aunque esto el beneficiario no lo ve, porque se dan gratuitamente", agregó Cassinotti. Y agregó que en este tipo de medicamentos el descuento promedio que consiguió el gobierno es del ‘60%’ y remarcó que la cobertura de Pami "va a seguir igual" y que "los medicamentos que tienen cobertura al 100% siguen así, el 80% de descuento para los (medicamentos) crónicos también, no se verá perjudicado para nada el monto de bonificación". Cassinotti detalló que para "el presupuesto del Pami, es un ahorro 5.000 millones de pesos al año y para el bolsillo de los jubilados unos 1.300 millones de pesos". Asimismo, remarcó que es "por primera vez estamos haciendo licitaciones con otros organismos en forma conjunta, por ejemplo en hemofilia se consiguió un ahorro para el Pami de 300 millones de pesos en un solo producto y vamos a lanzar una licitación con el Ministerio de Salud de la Nación, la Superintendencia y Ioma para productos oncológicos". El funcionario aseguró que "fueron días larguísimos" en referencia a lograr un acuerdo con la cámara y explicó que con los laboratorios internacionales fue más sencillo porque ellos "están más acostumbrados a competir, a procesos de licitación con otros mecanismos", como se hace en otros países, pero "el Pami no hacía licitaciones desde hace muchos años". "Estamos creando un precio Pami, que es bastante inferior a lo que se paga en el mercado, de acá en adelante va a ser bastante inferior a lo que paga el mercado", concluyó.