Disney apuesta a un viaje a la emoción

28/03/2018 -

Disney estrena mañana en Santiago del Estero su nueva película, "Un viaje en el tiempo", dirigida por Ava DuVernay, en la cual utiliza un viaje por ficticios universos con el objetivo de "generar emociones" y de "desafiar intelectualmente al espectador", dijo su productor ejecutivo, Jim Whitaker, a Télam.

"Es una película sobre el amor, la familia y la amistad, pero también sobre cómo una niña que se siente diferente al resto al final se da cuenta de que también forma parte del universo y de cómo vincula la parte emocional, que está escondida detrás de su intelecto", sostuvo Whitaker ("Robin Hood", "Gánster americano") en una entrevista telefónica desde California.

Con un elenco que tiene entre sus filas a la oscarizada Reese Witherspoon y a las dos veces nominada para la estatuilla Oprah Winfrey junto a los jóvenes protagonistas Storm Reid, Levi Miller y Deric McCabe, Disney le dio vida al bestseller de la británica Madeleine L’Engle en el cual una niña sale a buscar a su padre, un físico que supuestamente está perdido en el universo.

Acompañada por tres hadas, un compañero de colegio y su pequeño hermano, Meg (Reid) comienza ese camino de aventuras, paisajes y efectos especiales que la llevarán a través de diferentes mundos gracias al poder de la mente y del amor.

"Me atraía mucho contar la historia del personaje principal, de cómo tiene un presente complicado, con sentimientos que no conoce y, luego del viaje, descubre que ella es mucho más que eso. Por supuesto que quería mostrar el viaje a través del universo con todos esos personajes mágicos, pero lo que me atrapó de la historia es el viaje interno que esta joven chica realiza y cómo se descubre a sí misma", sostuvo el productor.

Para comprender los detalles de la quinta dimensión, Jim Whitaker reveló que "trabajamos con científicos para poder adaptar la investigación con un lenguaje que pueda explicarse en la película y de cómo el Doctor Murry (Chris Pine) se pierde en el universo. Sería muy lindo que quienes vean la película puedan darse cuenta que dentro suyo existe el universo, como dice uno de los personajes, y que se animen y tomen el coraje para poder realizar su propio viaje interior".