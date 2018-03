Subió fotos para que no queden dudas de sus dolencias

28/03/2018 -

Silvia Süller sabe mediatizar incluso sus momentos más dramáticos como el que vive desde el jueves pasado cuando, a raíz de un infarto de miocardio, debió ser asistida en el quirófano del Hospital Argerich. Pero eso no es todo. Después se fugó desde el Ramos Mejía, adonde esperaba que le dieran el alta y ahora se desconoce su paradero.

Süller utiliza las redes sociales para comunicarse con sus seguidores. A través de Instagram compartió impactantes fotos y videos de las marcas y moretones que le quedaron en su brazo y su muñeca después de la internación. "Así está mi brazo. Tristeza", escribió junto a una de las imágenes que posteó en la red social en la que tiene más de siete mil seguidores.

La actriz había admitido en una entrevista telefónica que no tenía ni dinero, ni lugar adonde ir, por lo que una vez que le dieran el alta se refugiaría en la casa de su madre. Sin embargo, nunca llegó a destino, según lo señaló Teleshow.

"Ella estaba muy asustada, y también había dicho ‘Yo voy a elegir la forma en que quiero morirme, no me van a manejar mi muerte, yo me voy a morir cuando yo lo decida’. Lo último que me dijo era que quería abrir la ventana y tirarse", contó Guido Süller cuando se enteró que su hermana había abandonado el hospital por voluntad propia.