28/03/2018 -

Morelo, en su entrevista exclusiva con EL LIBERAL, contó por qué hizo una versión tarareada del Himno Nacional Argentino, antes del partido que disputaron Boca y River por la Supercopa, que recibió críticas.

¿Qué sensaciones te embargaron cuando te convocaron para interpretar el Himno Nacional?

Fue emocionante interpretar el Himno. Gracias a la vida que me da estas oportunidades, estos privilegios porque entre tantos artistas que yo haya sido elegida realmente para mí fue un privilegio. Yo ya lo había hecho en otras oportunidades (en los autódromos de Buenos Aires y el de Salta). He ido a tocarlo en otros clubes, pero nunca me tocó cantarlo en un evento deportivo de Boca-River. Fui a cantar el Himno y yo creo que fue el punto de unión entre todos los que estábamos en el estadio y entre todos los argentinos. Yo tomé la decisión de cantar lo que cantan las hinchadas. A algunos les gustó y a otros no les gustó. Fue una decisión personal de hacerlo.