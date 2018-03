28/03/2018 -

¿Qué llevó a darle ese toque tribunero al Himno?

Yo no estoy ajena a la movida que pasa. Miro mucho fútbol. A esta parte que yo te digo, al Himno lo cantan sobre todo en los partidos de la Selección Argentina. Y me pegó eso. Como me quedaba muy poquito tiempo para cantar de letra, porque era la estrofa final, porque me habían mandado referencias de cómo debía ser, entonces yo me saqué toda la parte de modo más a lo cantante. Me llevó a lo que está sucediendo. A mí no me deja de emocionar cuando la hinchada se une y canta la melodía del Himno, que es una melodía bella. El Himno nos une a todos. No importa a qué partido político ni de fútbol pertenezcas. Pero, otra vez te vuelvo a decir que es el punto que nos une absolutamente a todos y no importa a qué partido político o club de fútbol pertenezcas. Ese es nuestro punto de unión. Me mandé esa versión y algunos me dijeron que era una falta de respeto. Yo lo hice con total y absoluto respeto. No cambié ni una nota de la melodía.