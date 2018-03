Rusia acusó a EE.UU. por las expulsiones de sus diplomáticos

Fotos OTRO TIEMPO. Donald Trump junto al canciller ruso, Serguei Lavrov, quien lo acusó de presionar a sus aliados.

28/03/2018 -

El canciller ruso, Serguei Lavrov, respondió a la máxima acción coordinada de sanciones diplomáticas de Occidente contra Moscú con una denuncia directa a Estados Unidos por presionar y chantajear a sus socios para conseguir que 26 países y la Otan ordenaran la expulsión de 141 funcionarios rusos como represalia por el atentado contra un ex doble espía en Londres.

"Sabemos a ciencia cierta que es el resultado de una presión colosal, un chantaje colosal, que ahora lamentablemente es el principal instrumento de Washington en la escena internacional", sentenció Lavrov durante una conferencia sobre Afganistán.

"Teníamos razón al afirmar en reiteradas ocasiones que en el mundo de hoy, en la Europa de hoy, quedan muy pocas naciones independientes. (...) Responderemos, no lo duden, nadie quiere aguantar groserías como esas, y nosotros tampoco las soportaremos", agregó el canciller ruso.

La respuesta del canciller ruso se conoció justo cuando la Otan y otros cinco países -Irlanda, Bélgica, Bulgaria, Macedonia, Australia, Moldavia- se sumaron a la decisión de Estados Unidos, Canadá y 19 países europeos de expulsar o declarar persona no grata a diplomáticos rusos en solidaridad con el gobierno de Reino Unido, el mismo que acusa a Moscú de haber intentado asesinar al ex espía ruso Serguei Skripal y su hija Yulia en Salisbury, en el sur de Inglaterra.

"Comportarse del modo en que lo ha hecho Rusia tiene costos y consecuencias", argumentó el secretario general de la Otan, Jens Stoltenberg, en una breve comparecencia en la que anunció que se reducirá de 30 a 20 la cantidad de representantes rusos en los cuarteles de la alianza política y militar.

Stoltenberg explicó que expulsó a siete diplomáticos y le denegó el pedido a otros tres con lo que "Rusia verá reducida su capacidad para hacer trabajos de inteligencia en los países de la OTAN".

Irlanda, que no es parte de la alianza militar, se sumó a la lista de países que adoptaron medidas en contra de Rusia.

El viceprimer ministro y titular del la cartera de Relaciones Exteriores, Simon Coveney, anunció la expulsión de un diplomático ruso y explicó que tomó esa decisión en solidaridad con Reino Unido y para sumarse a las acciones adoptadas por los gobiernos de otros 21 países occidentales.

En su opinión, el envenenamiento de Skripal y su hija el 4 de marzo pasado "no es sólo un ataque contra Reino Unido", sino que supone una "afrenta al sistema legal internacional del que depende nuestra seguridad y bienestar". Australia también anunció que expulsará a dos funcionarios rusos "no declarados de inteligencia" y detalló que les dio siete días para que dejen el país. "Un ataque de este tipo no puede ser tolerado por ninguna nación soberana. Apoyamos enérgicamente las peticiones a Rusia para que revele en su totalidad su programa de armas químicas de acuerdo con la ley internacional", exigieron el primer ministro, y la ministra de Relaciones Exteriores, Julie Bishop.