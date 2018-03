Citan a personal docente a notificarse de la Resolución Nº052018

Fotos CONVOCATORIA. Deberán presentarse de lunes a viernes de 8 a 12.

28/03/2018 -

La oficina de Área Central de Personal del Consejo General de Educación, cita a docentes incluidos en la Resolución Nº05/2018 y su Anexo II emitida por la Dirección General de Personal de la Provincia, a notificarse de la misma en la mencionada dependencia, de lunes a viernes, de 8 a 12. Ellos son: Aguirre, Victoria C., Escuela Superior Nº31 Pedro Pablo Gorostiaga; Albarracín, Lidia E., Jardín Nº 65 Caritas; Altamiranda, Ylda T., Esc. Nº115 América; Barbera, Enrique D., Escuela Técnica Nº3 Ing. Santiago Maradona; Cabanillas, Martín I., Colegio Secundario de Chaupi Pozo; Castillo, Rosa E., Escuela Piloto Nº1 Máximo Victoria; Córdoba, Orlando A., Esc. Nº1043; Coria, Dora B., Colegio del Centenario; Cuba, Norma T., Colegio Absalón Rojas; Díaz, Juana del V., Escuela Superior Nº342; Dip, Nélida del V,. Escuela Nº 226 Rafael Obligado; Ferreyra, Alberta, Colegio Secundario Fray José Genesio Baldan; Gómez, Marisa Y., Esc. Nº579; Guzmán, Lidia del R. Esc. Nº45; Ibarra, Erminia I., Esc. Nº 1010; Juárez, Rosa B. Escuela Nº814 Paula Albarracín de Sarmiento; Mansilla, Roxana B., Colegio del Sesquicentenario Nº 6; Marcos, Teresa del V. Inst. Formación Docente Nº 7; Mentesana, Graciela, Esc. Nuestra Sra. de la Consolación de Sumampa; Osorio, Ana M., Esc. Nº673 Fuerzas Armadas; Bravo, José G. Esc. Nº32 Pedro F. Únzaga; Del Castillo, Silvia E., Consejo General de Educación; González, Marta del C., Dirección General Nivel Primario; Ramírez, Rináldo R., Centro Educación Física Nº 1; Valdez, Dirceo del C., Esc. Técnica Nº 1.