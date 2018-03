Qué hacer ante la mordedura de un can

28/03/2018 -

La rabia es una enfermedad mortal, terrible pero prevenible.

Si uno es mordido por un animal debe hacer tres cosas importantes para evitar consecuencias mayores:

1. Lavar la herida con abundante agua y jabón: el jabón rompe la grasa del virus y ayuda a eliminarlo. Se puede usar cualquier tipo de jabón, el que se tenga a la mano, incluso el de lavar ropa. No se debe reemplazar el jabón por alcohol ya que éste es muy volátil. Se debe usar jabón.

2. Identificar al animal mordedor: Si éste tiene dueño se le debe informar lo que ha pasado para que se observe a este animal por 10 días. Esta observación la puede hacer cualquier médico veterinario público o privado. Nunca se debe sacrificar al animal mordedor, se le debe observar 10 días para saber si presenta o no signos de la enfermedad esté o no vacunado. Si no se pudo capturar al animal mordedor la persona mordida necesariamente se debe vacunar.

3. Acudir al establecimiento de salud más cercano: Éste puede ser público o privado. En el mismo se procederá a limpiar y examinar nuevamente la herida. No está contraindicada la sutura de la herida. Insistir en ello si fuera necesario.

Proceder a la profilaxis antitetánica, de acuerdo con el estado de inmunización del paciente. Se indicarán antibióticos si fuera necesario. Éstos están más indicados en la mordedura de gato, que se infectan rápidamente. Basta un antibiótico del tipo de las penicilinas.

Dado que actualmente, y gracias a la vacunación animal, la rabia animal está controlada no debe uno asustarse aunque siempre debe consultar.

No importa si el animal es conocido, igual se debe consultar.