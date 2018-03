FÚNEBRES | 29 de Marzo de 2018

Hoy 22:27 -

FALLECIMIENTOS

Blanca del Valle Coronel

Enrique Orlando Ávila (Fernández)

Alberto Romualdo Bulnes (Quimilí)

Marcelina Esther Tolosa (Quimilí)

Aníbal Frías

Marcelo Enrique Paz (La Banda)

Elvia Del Carmen Toledo (La Banda)

Hugo Arnaldo Ramírez

Diego Leguizamón (Clodomira

José Haro Jerez

Sepelios Participaciones

AGUILAR, AÍDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/18|. Sus consuegros Cristina y José Rocha participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARENA DE STORNIOLO, CONCEPCIÓN (Tina) (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/18|. Antonio Storniolo y Divina Jugo, Gustavo Antonio Storniolo y flia., Héctor Daniel Storniolo y flia., Diego Ricardo Storniolo y flia., participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento de su vida.

ARENA DE STORNIOLO, CONCEPCIÓN (Tina) (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/18|. Sus vecinos Antonio Taboada y Norma Lissi; Marthavelina, Paola A., José A.; y Stella Taboada Lissi participan con su fallecimiento. Acompañamos a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones rogando por el descanso de su alma.

CORONEL, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. Sus hijos Adela, Tola, Irma, Mario, Nini y Olga h.pol Eduardo, José, Aníbal, Coco, Gladis, Marta y Alberto nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz, Cob. Caruso C.I.A Argentina de Seguros - SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - TEL. 4219787.

CORONEL, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. "Señor recibe en tus brazos y dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Adela, Tola, Choni, Nini, Mario, Roberto y Olga, hijos políticos Polaco, Mozo, Anibal, Coco, Guegui y Marta, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CORONEL, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. "Felices los que van a tu encuentro Señor misericordioso recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hija Adela, hijo político Polaco, nietos Javier, Diego y familia participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de la Paz.

CORONEL, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. "Señor concédele un lugar junto a ti en donde no hay llanto ni dolor solo paz y felicidad". Su hija Nini, hijo político Coco, sus nietos Dany, Lili, Silvina, Sol y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CORONEL, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. Su hija Olga, nietos Cinthia, Mika, Rubén, Laura participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CORONEL, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. "Señor dale el descanso en paz y brille para ella la luz que no tiene fin". Su hijo Roberto, su hija política Marta, nietos Vanesa, Robertito, Nicolás, sus bisnietos Bianca, Lionela participan con dolor su fallecimiento.

CORONEL, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. "El camino recto que seguiste en esta vida te conduce directo a los brazos del Señor". Su hijo Mario, su hija política Gladys, tus nietos Peke, Rodri, Martín, nietos políticos y sus bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CORONEL, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. Abuela me consuela saber que descansas en paz siempre te amaremos, te recordaremos. Sus nietos Rubén y Patricia, Micaela, Cinthia y Brisa participan con dolor su fallecimiento

CORONEL, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amada Villalba, sus hijos Álvaro y Roxana y familias participan con dolor su fallecimiento, y acompañan con cariño a Nini, Adela, hermanos y familias en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. Ing. Hugo Argañarás, su esposa Ángela Innamorato participan el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Adela. Elevan oraciones en su querida memoria.

CORONEL, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. El grupo de amigas íntimas de su querida hija Adela: Silvia, Pely, Cristina (a); y Lita acompañan en este doloroso momento rogando por la pronta recuperación de su amiga. Elevan oraciones en su memoria.

CUENCA PAZ, ANA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Querida Anita, te recordaremos con mucho cariño. Tus compañeros de la escuela Técnica Nº 3: Carlos De Marco, Yogui Guzmán, Pila Herrera, Patricia Sgoifo, Gladis Hid, Graciela Leguizamón, Ika Fiad, Diego Pereyra, Cristina Herrera, Laura Rafael, Tati Mail Feijoo, Miguel López, José Pintos, Jorge Salomón, Héctor Brizuela, Bibiana Abido, Estela Cevilan, Fredy Basbús. Descansa en paz.

FRÍAS, ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. Sus primos José Frías, Héctor Frías y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

HARO JEREZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/18|. Sus hijos María Dionisia, Ana Isabel, Eugenia, María Rosa, Rodrigo Haro Pece, h/pol, René Rodríguez, Ricardo Montenegro, Débora Arias, nietos María, Berta, participan su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. Parque de la Paz. hs 18. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/v).

HARO JEREZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/18|. Sus hijos María Dionisia, Ana Isabel, Eugenia, María Rosa, Rodrigo Haro Pece, h/pol, René Rodríguez, Ricardo Montenegro, Débora Arias, nietos María Rosa Pece, partic. Su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. Parque de la Paz. hs 18. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/v). Servicio Iopsep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PINTO DE CHÁVEZ, JULIA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. Me sorprendió tu partida... me invade la nostalgia de un pasado tan lejano...miles de recuerdos acuden a mi mente... compartimos tantas cosas... siempre estarás en mí, en los recuerdos más queridos, hasta nuestro reencuentro querida colega y amiga. Ana Urquiza de Abud e hijos participan su fallecimiento.

RAMIREZ, HUGO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/18|. Sus hijos, h/pol, bisnietos participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cement. de Villa Robles a las 17 hs. Casa de duelo P. L. Gallo 330, sala Nº 3. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SAIEG, RAÚL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/18|. Falappa Rita, Javier Alexandro, María Julia Ordóñez Beltrán y sus hijos Constantino y Carmela; Alexandro Ordóñez participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SAIEG, RAÚL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/18|. Chichi y Teresita Correa acompañan a la familia Saieg en este gran dolor.

SAIEG, RAÚL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/18|. Patricia Bertini y familia acompañan a Liz y Maca en este doloroso momento.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. El honorable consejo directivo del Colegio de Odontólogos de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su matriculada, Dra. Mirta Silvia Barrón, acompañan a sus colegas en estos momentos de dolor y elevan una oración en su memoria.

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Bailarines, maestros, asistentes y sus directores Lic. Mariana Cecilia Roldán, Prof. Juan Carlos Roldán, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Mirta Silvia Barron e hijos, en estos momentos de tristeza. "Que brille para Él, la Luz que no tiene fin...".

SMITH, RAFAEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Carlos Antonio Roldan, su esposa Mariana A. Franzone de Roldán e hijos Juan Carlos y Mariana Cecilia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones para que su esposa Silvia y sus hijos encuentren pronta resignación ante tan tamaña irreparable pérdida.

NORIEGA, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/18|. Ex directivos, socios y simpatizantes del Club A. Mitre: Mario Álvarez, Felipe Kike Villalba, Rubén Ovejero Singer, José Cordero, Valentín Yacaré Suárez, Ramón Negro Gallardo, Hugo Concha Argañaraz (Rubio), Osiris Faccio, José Pepe Brizuela, Raúl Suárez, Arq. Ramón Nuñez, Arq. Arturo A. Mansilla, Ing. Rodolfo Ibáñez, Felipe Zavaleta, Tomás Gringo Corona, Silvio Orellano, Roberto Roldan, Manuel Luna, Cali Rosi, Remigio Orellana, Juan Delcio Camus, Paquito Seco, Humberto Tito Díaz, Bicho Quiroga, Carlos Tito Pérez, Alfredo Polo Mackeprang, Juan Gil Caro Autalán, Enrique Turco Azán participan con dolor su fallecimiento.

PAZ, MARCELO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/18|. Sus hijos Carlos Enrique Paz, Marigla del Valle Paz, Héctor Marcelo Paz, hijos políticos: Alfredo, María y Marta, nietos, bisnietos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Servicio fúnebre Cocheria del Plata Carusso & Cia. Sáenz Peña Nº 371, La Banda.

PAZ, MARCELO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/18|. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Personal directivo, docentes, administrativos, de servicio y alumnos de la Educación Primaria, Secundaria y Nivel Superior del Instituto Mater Dei, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de sus compañeros Carlos y Marcelo Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, MARCELO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/18|. La Asociación Santiagueña de padres y amigos de personas con Discapacidad Intelectual ASPADI, su centro especial de Capacitación Laboral CECLyT y talleres protegidos de producción acompañan el fallecimiento del Sr. Marcelo Enrique Paz, padre del Prof. Carlos Paz docente de nuestra institución. Elevamos oraciones en esta irreparable pérdida para su familia. Que Dios les de consuelo y paz en este difícil momento.

TOLEDO, ELVIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/18|. Sus hijos María, Arístides, Oscar, Walter, Aníbal, Raúl, Marina, Viviana, Hugo, Víctor, h/pol, nietos, bisnietos y demás fliares partic. Su fallec, Sus restos serán inhumados en cement. La Misericordia hs 11 casa de duelo. Avellaneda 947. Servicio. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ÁVILA, ENRIQUE ORLANDO (Wala) (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/18|. Su esposa Norma Goncebat, sus hijos Nancy, Cristian, Cristina, César, Mariseli, Luis, Sergio y Juan; sus hijos políticos, nietos; sus hermanos René, Ema, Norma Ávila. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en cementerio Cristo Redentor, Fernández. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE, La Plata 162, tel: 4219787.

BULNES, ALBERTO ROMUALDO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. "Señor, recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". El Instituto de Cultura Inglesa Torquinst participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido alumno. Acompaña a su familia con el más cálido sentimiento.

BULNES, ALBERTO ROMUALDO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". El Instituto de Cultura Inglesa Torquinst participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido alumno. Acompaña a su familia con el más cálido sentimiento. Quimilí.

BULNES, ALBERTO ROMUALDO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. Nos dejaste pero nuestros corazones siempre te recordarán. Hugo Falcón y flia participa con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

BULNES, ALBERTO ROMUALDO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. Para ti nuestros recuerdos, nuestras oraciones y nuestro amor de siempre... descansa en paz. Pocha y Aristóbulo Santillán participan con gran dolor su fallecimiento. Quimilí.

LEGUIZAMÓN, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. Sus hijas Liz y Ramona Leguizamón, h/pol, nietos y demás fliares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cement. La Aurora. Serv. Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PAZ, TOMÁS RAYMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/18|. La comunidad educativa de la Escuela de Comercio "Ramón Gomez Cornet", acompaña en el dolor a la Prof. Maryel Paz y su flia. Ante la pérdida irreparable de su padre Sr. Paz Tomás, y elevamos una plegaria en su nombre y que brille para él la luz que no tiene fin. Las Termas.

PAZ, TOMÁS RAYMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/18|. El Lic. David Dante Salvatierra, rector de la Escuela de Comercio "Ramón Gomez Cornet", acompaña en el dolor a la querida colega Prof. Maryel Paz ante la pérdida de su padre Tomás Paz. Rogando por su eterno descanso. Las Termas.

TOLOSA, MARCELINA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. Señor, dale el descanso eterno. Su familia participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Quimilí. Caruso Cia de Seguros. EMPRESA MANZINO.

Invitación a Misa

BRAVO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/18|. Hola papito lindo, mi héroe, mi líder, hoy hace 9 días que te me escapaste como un pájaro para volar al cielo a reunirte con nuestro Señor, no sé cómo fue pero si te digo que dejaste un profundo hueco en mi corazón, pero me consuela saber que moras en los brazos del Señor, donde no hay dolor ni tristeza, te amaré por siempre viejito querido. Tu hija Chela y nietos Ángel, Turi, Munina, Mayra y Ulises, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs en la capilla Divina Misericordia del Bº Caceres.

GÓMEZ DE VILLAVICENCIO, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/18|. Sus hijos Analía, Claudia, Caty, Marta, Mario Alberto y Natalia; sus hijos políticos Jaime Carbonel, Ariel Acuña, Daniela Arias y Juan Coronel, sus nietos Pía; Julio, Santiago, Vicky, Fran, Benjamín; Andrea, Andrés y Maxi, invitan a la misa el día domingo 1/4/18 a las 9 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

LEDESMA, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Un año que no estás Má. Te extraño en soledad. Por todas partes de veo en las calles por cruzar, en reuniones, en cafés, con tus amigas... y suspiro pensando que quizás estés ahí. Cuando voy a casa no toco nada porque me gusta sentir que aún quedan tus olores, recuerdos. Es duro deshacerse de cosas que quedaron, porque es como enterrarlos, es un trago amargo mezclado con emoción y tristeza. Me siento una intrusa abriendo cajones, husmeando intimidades, secretos, donde están los recuerdos bien guardados, las fotos con mis hermanos, tus nietos, bisnieto, tus sobrinos y amigos. También dibujos y tarjetas " te quiero mucho abuela" o " sos la mejor". Quisiera que nunca acabe esto de sentir, imaginar, reflexionar, de la mujer que fuiste, con atributos comunes a tu generación, luchadora, cuidadora, una gran maestra de la vida, asi eras tú, madre. Sus hijos Juan, Luis, Esther, María y Susana Landriel, hijos pol. nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse un año de su partida.

RAMÍREZ, CARLOS MODESTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/15|. Mi querido Carlos, a 3 años de tu fallecimiento, tu presencia en nuestros recuerdos, no se ha borrado, ni se borrará jamás. Tu perfume inunda la casa o tal vez sea nuestra obsesión, quisiéramos verte aunque estás en los brazos del Señor, Jesús y María que te alumbran con la luz que no tiene fin, eso nos tranquiliza. Te amamos y estás dentro de nuestros corazones. Tu esposa Lidia, hijos Fede y Vanesa y Manuel, tus nietos Flor, Cati, Sofi, Fede y Josefina, bisnieta Victoria, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco, se ruega una oración en su memoria.

Recordatorios

SUÁREZ, PABLO RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/17|. Amor hoy se cumplen 3 meses de tu inesperada partida cada mañana es un tormento el saber que ya no estás presente, cada mes recordar ese día donde te deseaba abrazarte y soltarte nunca. Estamos aprendiendo a convivir con el dolor de tu ausencia. Danos las fuerzas para salir adelante. Vivirás eternamente en nuestro corazón. Te amamos. Tu esposa Gisela, tu hijo Giovanni y toda nuestra familia te recordaremos.

SUÁREZ, PABLO RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/17|. Querido yerno al cumplirse 3 meses de tu partida solo nos dejaste tristeza y dolor. Te llevaste todo y nos quedó un gran vacío. Hoy sufrimos tu ausencia. Te agradezco por tanto amor que le brindaste a mi hija y a mi nieto. Tu incansable suegra que te quiere, siempre estarás presente conmigo, hoy y siempre. Descansa en paz Pablo querido. Liliana y flia.