Quiere voltear al campeón de América

Fotos JUEGO INTERIOR. Justin Williams y Ramón Clemente tendrán máxima exigencia esta noche ante San Lorenzo.

29/03/2018 -

Olímpico se presentará esta noche en el barrio porteño de Boedo, donde enfrentará al poderoso San Lorenzo, puntero de la Liga Nacional y flamante campeón de la Liga de las Américas.

El conjunto santiagueño intentará encadenar su cuarta victoria consecutiva, tras las obtenidas ante Ferro (71 a 65), Gimnasia (101 a 100) e Hispano (108 a 88), pero deberá jugar en un nivel altísimo para poder terminar con el invicto como local del líder azulgrana.

El entrenador Adrián Capelli tiene en claro que el aspecto defensivo será fundamental, en virtud de que el rival tiene jugadores desequilibrantes, entre los que se destaca Gabriel Deck. Entre Christmas y Green saldrá el encargarlo de marcarlo esta noche.

También será importante presionar a Nicolás Aguirre, que se ha convertido en el cerebro del equipo de Gonzalo García. Stanic y Machuca compartirán esa misión ingrata durante 40 minutos.

Otro jugador a tener muy en cuenta es el estadounidense Darquavis Tucker, de gran capacidad en el uno contra uno.

En la previa del encuentro, la dirigencia de San Lorenzo celebrará la obtención de la Liga de las Américas.

Esta noche también jugarán: 20.30, Weber Bahía vs. Boca Juniors; 21, Peñarol vs. Regatas; 21.30, Salta Basket vs. Comunicaciones.