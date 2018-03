Un cura cuestionó las cifras oficiales y dijo que "están desactualizadas"

29/03/2018 -

El padre Francisco ‘Paco’ Oliveira, uno de los curas villeros que trabaja en la isla Maciel, en la provincia de Buenos Aires, cuestionó duramente las cifras de pobreza que difundió el Gobierno y aseguró que ‘esos datos ya están absolutamente desactualizados’.

‘La verdad es que a mí en la escuela me enseñaron que dos más dos es cuatro. No puedo entender que con esta inflación, con la baja en las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y con un deseo de aumentar los sueldos solo al 15%, la pobreza haya bajado. Me gustaría que alguien me explique cómo puede ser’, cuestionó.

En este sentido, Oliveira resaltó que los números que brindó el Indec ‘son datos del 2017 comparados con los del 2016, que también fue un año terrible’.

‘A mí nadie me puede decir que bajó la pobreza porque yo veo cómo la gente está desesperada, busca trabajo y no puede ni siquiera arreglar la puerta de su casa’, agregó.