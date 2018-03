Fotos "Tenemos experiencia y un muy buen grupo humano"

Cuando a los 8 años tocó por primera vez una pelota de básquet, Agostina Ledesma empezó a escribir los primeros capítulos de una carrera deportiva que hoy se encuentra en un momento crucial: el del despegue.

Quimsa, su equipo desde el año pasado, lidera la Liga Femenina, tras encadenar cinco victorias consecutivas.

"Tenemos jugadoras muy experimentadas y un buen grupo humano. Fuera de la cancha nos apoyamos y acompañamos mucho. Es una buena relación afuera y es lo que adentro te hace ser mejor. También tiene mucho que ver la calidad de jugadoras que tenemos como Ivaney Márquez, que tiene una carrera deportiva muy buena y una experiencia que nos transmite tanto en los entrenamientos como en los juegos o Nati Ríos, una indiscutible. Nosotras nos sumamos a ese carro e intentamos imitar sus cosas buenas y aportar lo que podamos. El equipo va rodando cada día un poco mejor porque todas entendemos cada rol en el equipo", explicó en entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

Al ser consultada por su rendimiento individual, afloró su perfil bajo. "Estoy muy contenta acá, me estoy sintiendo bien en el equipo y también de estar en Santiago. Entreno para seguir creciendo y para poder aportar más. No sé cuál es mi techo. Todos los días quiero ser un poco mejor y trabajo duro para eso", explicó convencida.

Con respecto a los candidatos, opinó: "Es una liga bastante atípica. Este año es superpareja. Hay favoritismo, pero no sabés quién puede ganar. Berazategui es uno de los más duros, se conocen mucho, tienen un plantel largo y eso las hace fuertes".

"Toti", como le dicen sus amigas, fue convocada al Juego de las Estrellas. "Me sorprendió mucho. Lo agradezco y quiero que llegue el momento. Estoy muy ansiosa para poder aprovecharlo. Va a ser una experiencia muy linda", indicó la alera oriunda de Bandera.

El básquet no lo es todo en la vida de Agostina: cursa la carrera de kinesiología en la Ucse. "Se pueden hacer las dos cosas. Por ahí se complican los tiempos y no la puedo llevar al día, pero lo intento. Es muy importante mantener la mente activa al margen de lo deportivo y te ayuda a seguir creciendo en lo personal. Es una carrera que me gusta desde chica", reveló.