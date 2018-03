Una mujer de Chubut acusó que su ex se trasladó hasta Las Termas con el hijo de ambos

Fotos FISCAL. Dr. Rafael Zanni.

LAS TERMAS, Río Hondo (c) Una madre desesperada, que reside en la provincia de Chubut, se comunicó telefónicamente con la Sala Central de la Departamental Nº 6 manifestando que su ex pareja había viajado a Las Termas con un hijo en común de 14 años sin su autorización y sin documentación y que se encontrarían en el domicilio de la mujer de su ex pareja del barrio Usina.

Ante el llamado de la madre del menor, Ana Orellana de 37 años, personal de la Departamental se puso en contacto con el fiscal de turno, quien dispuso que no se puede restituir al menor sin oficio o un pedido de colaboración de una dependencia policial. Ante la insistencia de la mujer, el fiscal ordenó que personal policial se constituyera en el domicilio donde se entrevistaron con la abuela del menor quien informó que su hijo y su nieto se encontraban en la vivienda.

Posteriormente se entrevistó a la ex pareja de la mujer, de apellido Ordóñez, quien manifestó que su hijo se encuentra con él desde el mes de noviembre del año pasado luego de realizar los trámites en el Juzgado de Familia Nº 1, y que la madre tenía conocimiento del viaje pero se negó a darle la documentación.

Ante esta situación, el fiscal Dr. Rafael Zanni dispuso que el hombre y el menor se apersone en la dependencia policial a realizar una exposición y luego se presente en la Defensoría de Menores del Centro Judicial Río Hondo.