Fotos Coinor concentra el amateur

29/03/2018 -

CHOYA, Choya (C) Las acciones del torneo Municipalidad de Frías se disputarán mañana y el sábado en el estadio del Club Social y Deportivo Coinor de la "Ciudad de la Amistad". Esto cuenta con la organización de la Nueva Liga Amateur de Fútbol. De acuerdo a la información proporcionada por la comisión directiva está previsto para la noche de este viernes, desde las 21, los juegos de La Mexicana vs Veteranos; M y M Deportes vs Los Canarios e Influencia vs Icaño. El sábado están programados a partir de las 17 los partidos de Los Canarios vs Panificadora La Suecia; Kiosco Watito (único puntero con 23 unidades) vs Ferroviarios; Colonia Achalco vs La Casa del Plomero; Deportivo Choya vs Quirós y Carnicería Tres Hermanos vs Panificadora La Deseada.