Sean Penn, irreconocible en una entrevista televisiva

29/03/2018 -

Hace rato que el actor de Hollywood Sean Penn está alejado de la pantalla grande. Y en todo este tiempo se dedicó a escribir. Ahora está presentando su primera novela "Bob Honey Who Just Do Stuff". Con este motivo visitó el programa de televisión "The Late Show with Stephen Colbert", donde se mostró bajo los efectos de un potente somnífero, según lo reveló él mismo, y fumó varios cigarrillos mientras hablaba, haciendo oídos sordos al pedido del conductor para que dejara de hacerlo.

De acuerdo con el relato de Penn, había consumido Ambien para intentar dormir después de un vuelo nocturno, y aún estaba preso del efecto residual. Asi, medio dormido, si se quiere, contó que ya no le interesa mucho el trabajo de actor porque le demanda colaborar con otros, y "a mí cada vez me gusta menos interactuar con los demás", se sinceró, según el portal Marca.

A lo largo de la entrevista habló sobre su novela que relata la historia de un vendedor de fosas sépticas que acaba convirtiéndose en un asesino, cuya arma favorita es una maza.

También se refirió a su ex esposa, Robin Wright, la protagonista de House of Cards, con quien estuvo casado 14 años y tiene dos hijos, pero mantiene una relación muy distante. "No hablamos a menudo, no nos llevamos demasiado bien", confesó.