La hija de Fabián Doman y Evelyn Von Brocke sacó a la luz el amor que vive con una excompañera de colegio

29/03/2018 -

Si bien se conocieron en el colegio, Constance "Cocó" Doman (22) y Dilek (19) recién se animaron a blanquear su amor una vez que egresaron del secundario. Hace un año y medio que mantienen una relación amorosa, y juntas emprendieron su búsqueda profesional por Europa. La hija de Fabián Doman y Evelyn Von Brocke está viviendo en La Haya, Países Bajos, donde estudia International Media Entertainment Management; mientras que su novia se instaló en Frankfurt, Alemania, para empezar a estudiar Ingeniería mecánica.

De visita por Buenos Aires, Cocó reveló a la revista Pronto cómo les contó a sus padres que se había enamorado de una mujer. "Los junté a mamá y a papá, fuimos a almorzar y les dije: ‘Estoy muy enamorada de una chica’. Así de simple. Y ellos, que son un amor, me dijeron: ‘Nos encanta que estés enamorada’", señaló. Y agregó: "Se lo tomaron como si les hubieres dicho que estaba de novia con un chico. Igual a eso. Se pusieron contentos de verme enamorada. Y nuestro grupo de amigos también reaccionó increíblemente porque nos veían a nosotras dos y decían que tendríamos que haber estado antes juntas porque estamos hechas tal para cual, que tenemos algo re lindo y una conexión muy copada".

Cocó le huye a los rótulos con respecto a su sexualidad. Sin embargo, sabe que la sociedad le "exige" uno. "Digo que soy bisexual porque sé que el ser humano necesita usar etiquetas todo el tiempo. Pero yo no necesito eso. No me considero nada. A mí me gustan las personas", explicó. El amor que se tienen con Dilek queda en evidencia en cada posteo que comparten en Instagram, con total libertad.