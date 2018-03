Verónica Ojeda cree que Diego sí irá a la boda de Dalma

29/03/2018 -

Ni bien se conoció que Dalma Maradona no había invitado a su boda a Rocío Oliva, la actual novia de su padre, el exastro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona aseguró que no asistiría a la ceremonia que se realizará el próximo sábado 31.

Pero hay alguien que conoce de cerca a Maradona, y que confía en que "el Diez", sí estará presente en la ceremonia religiosa y en la fiesta.

"Como lo conozco, yo creo que sí, que va a ir. Y lo tiene que hacer. No se puede perder eso. Sacando los problemas que tengo yo con ella. Te hablo como mujer, mamá y expareja de Diego", remarcó Verónica Ojeda, las ex de Diego, invitada al programa "Vino para vos", que conduce Tomás Dente, donde además señaló: "Siento que no puede perderse eso. Es su hija, fue siempre la preferida, entre comillas, de él. Si no lo hace, se va a arrepentir toda la vida. Tiene que venir. Está peleando internamente con él mismo: si voy me peleo con esta persona, y si no voy me peleo con mi hija. La otra (por Rocío) es un pájaro carpintero que le pica la cabeza".

El hijo que tienen en común Verónica y Diego tampoco figura en la lista de invitados, aunque eso le resultó "obvio" porque no mantienen un vínculo y es pequeño para asistir solo.