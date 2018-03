Francella quiere llevar "Casados con hijos" al teatro

29/03/2018 -

La versión argentina de la sitcom norteamericana "Casados con hijos" no solo ha sido una de las más exitosas de la última década, sino que se ha convertido en el programa que más repeticiones tiene en la pantalla chica.

El público sigue riéndose con las mismas escenas que ya ha visto infinidad de veces y parece quedarse disfrutando de la continuidad.

Pues bien, en el marco de su debut como director de teatro, al frente de la obra "Perfectos desconocidos", Guillermo Francella, uno de los actores principales de la sitcom confesó que su sueño de llevar "Casados con hijos" al escenario teatral, tiene entusiasmado a todo el elenco, al cual lo completaban Florencia Peña (43), Luisana Lopilato (30), Darío Lopilato (37), Marcelo de Bellis (49) y Érica Rivas (43).

Uno de los principales impulsores de la idea de llevar "Casados con hijos" a la versión teatral es De Bellis, quien a principios de este año logró que las redes sociales explotaran al compartir una foto suya junto a Francella, con el título: "Soñando y hablando para hacer Casados con hijos en teatro".

Guillermo admitió que aquello se trató de una fantasía, pero que le gustaría hacerla realidad. Y aún hoy, la prensa y el público le siguen preguntando para cuándo el debut de "Casados con hijos" en el teatro.

Y no descarta para nada volver a ponerse en la piel de Pepe Argento, ese personaje capaz de sacar un sinfín de risas con un simple gesto, como lo reflejó Clarín.

"Están todos entusiasmados con la posibilidad de hacerlo", dijo sobre las ganas del elenco y aseguró que todo esto cobró más fuerza con De Bellis: "Me veo seguido con él. Y esa vez hizo una broma al publicar una foto en Instagram. Me dijo ‘vas a ver lo que pasa si la subo’. Y empezó a explotar todo", recordó Francella.

Pero, ¿se hace o no se hace? "La verdad no sé. Posiblemente. Ya veré. Tendría que hablar con todos los compañeros y ver’, remarcó con misterio, porque si bien es una pieza que por su decorado, guión y cantidad de personajes puede adaptarse al formato teatral, para que sea posible todos sus protagonistas tendrían que estar de acuerdo. Salvo que se busque reemplazos para los que no puedan sumarse a esta nueva apuesta.