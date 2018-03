Una cena entre amigos termina con un juego peligroso

29/03/2018 -

El argumento de "Perfectos desconocidos" presenta a varias parejas de amigos que se reúnen a cenar en la casa de uno de ellos. Y para romper la rutina que pueden deparar esos encuentros proponen un juego. Deciden dejar que los mensajes que les llegan a sus teléfonos celulares durante esa noche, sean escuchados o leídos por todos. "¿Qué pasa? ¿Por qué no lo querés jugar? ¿Tenés algo que esconder?. Entonces el que no juega parece que está en algo tramposo. Y capaz no. Es un juego que puede traer problemas. ¡Y de hecho los trae!", anticipó Guillermo Francella, el director de la obra teatral.