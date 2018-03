Echaron de la fuerza a los gendarmes que balearon a un joven

Hoy 18:18 -

En las últimas horas, Patricia Bullrich anunció que los gendarmes que le dispararon a un joven que trató de huir de un operativo, serán separados de la fuerza. Gonzalo Nahuel Sala, de 19 años, continúa internado.

“Es un tema que tiene que analizar la justicia, creemos que cuando hay gendarmes que violan la confianza, no avisan diciendo que no le habían dado importancia y dando una versión que nos pareció que no corresponde no haber avisado”, declaró la ministra de Seguridad.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del municipio de Lomas de Zamora grabaron el momento en que los uniformados salen en persecución del joven y por ahora son material de vital importancia en la investigación.

La causa fue caratulada como “tentativa de homicidio” y está a cargo del juez de Lomas de Zamora, Federico Villena.