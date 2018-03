El Parque Municipal de Frías recibirá las emociones de la Liga de las Instituciones

Hoy 18:33 -

CHOYA CHOYA ( C ) Mañana se disputará el cuarto capítulo del torneo organizado por la Liga de las Instituciones de Frias. Los juegos darán inicio a las 17 en el estadio del Parque Municipal de la Ciudad de la Amistad.

El programa será el que se detalla a continuación: Hípico vs Panaderos; Aoma vs Obras; Técnica vs Loma Negra; Comercio vs Bio; Tránsito vs Policia y

Polideportivo vs Bancarios.

La cima lo tiene a Polideportivo, Hipico y Loma Negra con 9 unidades.