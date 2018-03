"Tenemos que sacar a Macri, como hicimos con De La Rúa"

Fotos Sebastián Romero.

Hoy 08:40 -

Tres meses después de haberse hecho famoso por disparar un arma casera durante las protestas por la Reforma Previsional, el ex precandidato a diputado nacional, Sebastián Romero, publicó un comunicado en su perfil de Facebook, en el que asegura ser un "perseguido político" y convoca a perpetrar un golpe de Estado para derrocar al presidente.

Como se recordará, el joven que forma parte del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, está imputado por intimidación pública, daños y resistencia a la autoridad. Continúa prófugo de la Justicia, a pesar de que existe un pedido de captura internacional.

Te recomendamos: Captura internacional para el manifestante de la "bazuca"

En un extenso texto, Romero lamentó el tiempo que está sin poder ver a su familia y amigos. "Estoy siendo perseguido como si fuera un terrorista porque fui parte de los miles que el 18 de diciembre resistimos en las calles contra el robo que estaban haciéndole a los jubilados en el Congreso. A pesar de que votaron la Previsional, ese día le paramos la mano a la Reforma Laboral y eso no lo perdonan”, escribió en Facebook.

Agregó: “Me quieren preso porque tienen miedo que seamos cada día más los que enfrentemos el ajuste de Macri. Pero a pesar de no poder ver a los míos, de las amenazas y aprietes no voy a aflojar porque los laburantes no aflojan. Me siento uno más de los cientos de mineros de Rio Turbio que resisten los despidos, ocupan las minas y enfrentan a los gendarmes con lo que tienen a mano. ¡Son un ejemplazo de lo que hay que hacer!

Por último, luego de haber llamado a salir a las calles para pelear contra el gobierno "hambreador", Romero dijo: "Tenemos que sacar a Macri como sacamos a De La Rúa en el 2001. Hacer asambleas con todos los compañeros en cada lugar de trabajo, organizar la bronca. No hay otro camino, son ellos o nosotros”.