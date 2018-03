Esmeralda contra Silvina Escudero: "A mi nunca me van a ver con semen en la cara"

Fotos Esmeralda, muy polémica contra Silvina.

Esmeralda Mitre fue sin dudas el personaje de la semana, al confesar que había tenido "historias" con otros hombres aun estando casada con Darío Lopérfido, su ex. Según explicó ella misma, las infidelidades están relacionadas con el espíritu libre de los artistas.

Estas declaraciones le valieron un cruce con Silvina Escudero, quien también se considera artista, pero que cree que la fidelidad es requisito excluyente del amor.

"Yo podría hablar de la vida de los demás, por ejemplo del semen en la cara de Silvina Escudero, pero yo no falto el respeto. Si ella quiso ponerse el semen en la cara está todo bien, problema de ella", dijo muy picante.

Esmeralda, hizo referencia a la foto de la bailarina que recorrió el mundo en 2011 y donde se la ve desnuda, frente a un espejo y con un líquido blanco en el pecho.

Luego, cuestionó que Escudero use el título de "artista": "Ser artista es una cosa profunda del alma. Ella aprendió a bailar, aprendió a cantar, aprendió a saltar pero no es artista. Artista es ser artista. A mí no me puede decir Silvina que es artista, porque de artista no tiene nada. Si ella me va a dar cátedra de lo que significa ser artista pierde como en la guerra. Primero que no se compare conmigo que no tengo nada que ver. Yo puedo tener historias con cualquier hombre, pero a mí nunca me vas a ver con semen en la cara. Eso no va a suceder".