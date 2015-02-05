CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de Marzo 2018
A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR
Por El Liberal
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CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)
12.30 CINE. FLICKA 3
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 NICK JR.
18.15 KALLY’S MASHUP
19.00 LOS SIMPSONS
20.15 CINE. DR. DOLITTLE, EL PERRO DEL MILLÓN DE DÓLARES
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.30 LA CULPA ES DE COLÓN
01.15 CIERRE DE TRANSMISION
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
CANAL 7
14.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
15.00 LOS EVENTOS MÁS RAROS DE LA NATURALEZA
16.00 PROYECTO TIERRA
16.30 VIDA Y PASIÓN DE DIOS HOMBRE, EN TAFÍ DEL VALLE
18.00 DEPORTV
CANAL 9
11.00 EL CHAPULÍN COLORADO
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.30 PLAN TV
11.30 AMOR EN GUERRA
13.00 CINE
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL 14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 ARTESANOS
16.00 SÁBADO SAGRADO
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 EL PODIO
21.00 MÚSICA INTERIOR
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 VIDA SANA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 TENDENCIAS SANTIAGO
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
22.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.07 MI AMIGO HARLEY
07.47 BIENVENIDO A CASA, ROSCOE JENKINS
09.59 LA LEYENDA DE HÉRCULES
11.47 QUISIERA SER MILLONARIO
14.01 ACADEMIA DE VAMPIROS
15.54 CONSTANTINE
18.14 PLAN DE VUELO
20.04 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO
22.00 SIN ESCAPE
23.56 GAME OF THRONES 04 EPS 01
TCM
06.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.35 LA NIÑERA
08.00 LA NIÑERA
08.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
08.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.15 LA NIÑERA
09.40 LA NIÑERA
10.05 HECHIZADA
12.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO
15.16 DUELO DE TITANES
17.20 ESCAPE A LA VICTORIA
19.30 POR AMOR AL JUEGO
22.00 PESADILLA EN LO PROFUNDO DE LA NOCHE
23.43 PESADILLA 3. EL MIEDO CONTINUA
TNT
07.07 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA
10.13 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN
12.46 IRON MAN 3
15.14 EN EL BOSQUE
17.40 FECHA 21 - SUPERLIGA 2017/2
19.45 MI VILLANO FAVORITO 2
21.35 LA MONTAÑA EMBRUJADA
23.30 TROYA
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12
11.00 CHICAGO FIRE
12.00 CHICAGO FIRE
13.00 CHICAGO FIRE
14.00 CHICAGO FIRE
15.00 CHICAGO FIRE
16.05 G.I. JOE. EL ORIGEN DE COBRA
18.20 EL ATAQUE
21.00 JURASSIC WORLD. MUNDO JURÁSICO
23.20 TORTUGAS NINJA
01.20 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12
04.20 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL CANDADO DEL AMOR
11.00 LAS AVENTURAS DE ROCKY Y BULLWINKLE
12.55 EL SECRETO DE MI ÉXITO
15.15 DE MENDIGO A MILLONARIO
17.40 LADRONA DE IDENTIDADES
20.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
21.55 EL PROFESOR CHIFLADO
23.55 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
01.50 PARA DIVERTIRTE, LLAMA...
04.30 POOTIE TANG
A DÓNDE IR
UPIANITA
(INDEPENDENCIA PROLONG.)
+SÁBADO 31, DE 19 A 24, SE PRESENTARÁN ÑAUPA CUNAN Y MIEL DE PALO. ARTESANO INVITADO: MARCELO MAZZARELLI.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+SÁBADO 31, A LAS 23, LOS DUENDES DEL SALITRAL PRESENTARÁN “ANUNITAY”. INVITADOS: DÚO REYES LEGUIZAMÓN Y NICO CARABAJAL.
+DOMINGO 1 DE ABRIL, A LAS 21.30, MÚSICA DEL RECUERDO CON ALFONSO ROLLE NASSIF.
CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO
(LIBERTAD 439)
+SÁBADO 31 DE MARZO, A LAS 21, MÓSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ AMUYCHIS TUCUY DANZAJ.
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+ SÁBADO 31, “PODER VIVO” PRESENTARÁ TRIBUTO A “RATA BLANCA”.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+ SÁBADO 31, A LAS 23, EL ENCUENTRO DE LA CHACARERA CON REFLEJOS DEL SALITRAL, KIKE OYOLA, LA SACHERA, CLAUDIO ACOSTA Y ÑAUPI CUNAN.
+ VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA “NOCHECITA SANTIAGUEÑA” CON MÓSOJ ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN, DEL ESTERO, EL SYMBOL, REFLEJOS DEL SALITRAL, CARABAJAL CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE CIUDADES.
CINES
SUNSTAR
SHERLOCK GNOMES (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 02/04 - 14:10 (Cast) 16:10 (Cast)
UN VIAJE EN EL TIEMPO (3D): AVENTURA (ATP)
HOY AL - 04/04- 18:15 (Cast)
TOMB RAIDER (3D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 01/04-20:10 (Cast) 22:30 (Subt) 00:45 (Subt)
READY PLAYER (3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS) HOY AL 01/04- 15:00 (Cast) 18:30 (Cast) 21:30 (Subt) 00:30 (Subt)
PETER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT) OY AL -02/04- 14:00 (Cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast)
PANTERA NEGRA (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY AL -04/04- 20:00 (Cast)
UN VIAJE EN EL TIEMPO (2D): AVENTURA (ATP)
HOY AL - 01/04 - 22:40 (Subt) 00:55 (Subt)
SHERLOCK GNOMES (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL - 02/04 - 14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:20 (Cast)
MARÍA MAGDALENA (2D):
DRAMA (ATP)
HOY AL - 01/04 - 20:10 (Cast) 22:35 (Subt) 01:00 (Subt)
COCO (2D): AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP) HOY AL 02/04 - 14:45 (Cast) 17:30 (Cast)
TITANES DEL PACÍFICO 2 (2D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 04/04-19:45 (Cast)
TOMB RAIDER (2D):
ACCION, AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 01/04 - 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
READY PLAYER ONE APTA13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D: 22:40 (TODOS LOS DÍAS) CASTELLANO 3D 20:00(TODOS LOS DÍAS)
UN VIAJE EN EL TIEMPO ATP ESTRENO CASTELLANO 2D: 17:40- 20:20 (TODOS LOS DÍAS)
MARÍA MAGDALENA APTA 13 C/ RESERVA ES TRENO
CASTELLANO 2D 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
SHERLOCK GNOMES ATP ESTRENO CASTELLANO 2D: 17:10-
19:05-21:00 (TODOS LOS DÍAS)
TITANES DEL PACÍFICO APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 22:30- (TODOS LOS DÍAS)
LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT ATP
CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)