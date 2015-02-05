CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de Marzo 2018

A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR

-

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.30 CINE. FLICKA 3

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 NICK JR.

18.15 KALLY’S MASHUP

19.00 LOS SIMPSONS

20.15 CINE. DR. DOLITTLE, EL PERRO DEL MILLÓN DE DÓLARES

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 LA CULPA ES DE COLÓN

01.15 CIERRE DE TRANSMISION

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS


CANAL 7

14.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

15.00 LOS EVENTOS MÁS RAROS DE LA NATURALEZA

16.00 PROYECTO TIERRA

16.30 VIDA Y PASIÓN DE DIOS HOMBRE, EN TAFÍ DEL VALLE

18.00 DEPORTV

CANAL 9

11.00 EL CHAPULÍN COLORADO

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 AMOR EN GUERRA

13.00 CINE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO

CANAL 14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 ARTESANOS

16.00 SÁBADO SAGRADO

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 EL PODIO

21.00 MÚSICA INTERIOR

22.00 RECORDANDO

CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 VIDA SANA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 TENDENCIAS SANTIAGO

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

22.00 EL MIRADOR

PELÍCULAS

CINEMAX

06.07 MI AMIGO HARLEY

07.47 BIENVENIDO A CASA, ROSCOE JENKINS

09.59 LA LEYENDA DE HÉRCULES

11.47 QUISIERA SER MILLONARIO

14.01 ACADEMIA DE VAMPIROS

15.54 CONSTANTINE

18.14 PLAN DE VUELO

20.04 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO

22.00 SIN ESCAPE

23.56 GAME OF THRONES 04 EPS 01

TCM

06.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.35 LA NIÑERA

08.00 LA NIÑERA

08.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

08.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.15 LA NIÑERA

09.40 LA NIÑERA

10.05 HECHIZADA

12.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO

15.16 DUELO DE TITANES

17.20 ESCAPE A LA VICTORIA

19.30 POR AMOR AL JUEGO

22.00 PESADILLA EN LO PROFUNDO DE LA NOCHE

23.43 PESADILLA 3. EL MIEDO CONTINUA

TNT

07.07 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

10.13 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN

12.46 IRON MAN 3

15.14 EN EL BOSQUE

17.40 FECHA 21 - SUPERLIGA 2017/2

19.45 MI VILLANO FAVORITO 2

21.35 LA MONTAÑA EMBRUJADA

23.30 TROYA

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12

11.00 CHICAGO FIRE

12.00 CHICAGO FIRE

13.00 CHICAGO FIRE

14.00 CHICAGO FIRE

15.00 CHICAGO FIRE

16.05 G.I. JOE. EL ORIGEN DE COBRA

18.20 EL ATAQUE

21.00 JURASSIC WORLD. MUNDO JURÁSICO

23.20 TORTUGAS NINJA

01.20 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12

04.20 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL CANDADO DEL AMOR

11.00 LAS AVENTURAS DE ROCKY Y BULLWINKLE

12.55 EL SECRETO DE MI ÉXITO

15.15 DE MENDIGO A MILLONARIO

17.40 LADRONA DE IDENTIDADES

20.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

21.55 EL PROFESOR CHIFLADO

23.55 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

01.50 PARA DIVERTIRTE, LLAMA...

04.30 POOTIE TANG

A DÓNDE IR

UPIANITA

(INDEPENDENCIA PROLONG.)

+SÁBADO 31, DE 19 A 24, SE PRESENTARÁN ÑAUPA CUNAN Y MIEL DE PALO. ARTESANO INVITADO: MARCELO MAZZARELLI.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+SÁBADO 31, A LAS 23, LOS DUENDES DEL SALITRAL PRESENTARÁN “ANUNITAY”. INVITADOS: DÚO REYES LEGUIZAMÓN Y NICO CARABAJAL.

+DOMINGO 1 DE ABRIL, A LAS 21.30, MÚSICA DEL RECUERDO CON ALFONSO ROLLE NASSIF.

CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO

(LIBERTAD 439)

+SÁBADO 31 DE MARZO, A LAS 21, MÓSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ AMUYCHIS TUCUY DANZAJ.

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+ SÁBADO 31, “PODER VIVO” PRESENTARÁ TRIBUTO A “RATA BLANCA”.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ SÁBADO 31, A LAS 23, EL ENCUENTRO DE LA CHACARERA CON REFLEJOS DEL SALITRAL, KIKE OYOLA, LA SACHERA, CLAUDIO ACOSTA Y ÑAUPI CUNAN.

+ VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA “NOCHECITA SANTIAGUEÑA” CON MÓSOJ ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN, DEL ESTERO, EL SYMBOL, REFLEJOS DEL SALITRAL, CARABAJAL CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE CIUDADES.

CINES

SUNSTAR

SHERLOCK GNOMES (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 02/04 - 14:10 (Cast) 16:10 (Cast)

UN VIAJE EN EL TIEMPO (3D): AVENTURA (ATP)

HOY AL - 04/04- 18:15 (Cast)

TOMB RAIDER (3D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 01/04-20:10 (Cast) 22:30 (Subt) 00:45 (Subt)

READY PLAYER (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS) HOY AL 01/04- 15:00 (Cast) 18:30 (Cast) 21:30 (Subt) 00:30 (Subt)

PETER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT) OY AL -02/04- 14:00 (Cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast)

PANTERA NEGRA (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL -04/04- 20:00 (Cast)

UN VIAJE EN EL TIEMPO (2D): AVENTURA (ATP)

HOY AL - 01/04 - 22:40 (Subt) 00:55 (Subt)

SHERLOCK GNOMES (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL - 02/04 - 14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:20 (Cast)

MARÍA MAGDALENA (2D):

DRAMA (ATP)

HOY AL - 01/04 - 20:10 (Cast) 22:35 (Subt) 01:00 (Subt)

COCO (2D): AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP) HOY AL 02/04 - 14:45 (Cast) 17:30 (Cast)

TITANES DEL PACÍFICO 2 (2D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 04/04-19:45 (Cast)

TOMB RAIDER (2D):

ACCION, AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 01/04 - 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

READY PLAYER ONE APTA13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D: 22:40 (TODOS LOS DÍAS) CASTELLANO 3D 20:00(TODOS LOS DÍAS)

UN VIAJE EN EL TIEMPO ATP ESTRENO CASTELLANO 2D: 17:40- 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

MARÍA MAGDALENA APTA 13 C/ RESERVA ES TRENO

CASTELLANO 2D 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

SHERLOCK GNOMES ATP ESTRENO CASTELLANO 2D: 17:10-

19:05-21:00 (TODOS LOS DÍAS)

TITANES DEL PACÍFICO APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 22:30- (TODOS LOS DÍAS)

LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT ATP

CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)

 
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