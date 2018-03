Hoy sigue el Apertura de hockey en Lawn Tennis Club

31/03/2018 -

Hoy sigue el Apertura de hockey con varios duelos. En Lawn Tennis: 8, en 7 división, S.L.T.C B. vs. C.A.C.C; 9, en 7ª, C. Docente vs. Old Lions A: 10, en 7ª, Green Sun vs. Old Lions R; 16, en Int., S.E.H.C vs. Círculo; 17, en Int., Lugus B vs. C. Docente; 18, en 6ª, C. Docente vs. Old Lions R.

En tanto que este lunes seguirá la acción: 8, en M., C. Docente vs. Circulo SC; 9, en 5ª, Lugus HC vs. Old Lions A; 10.20, en Int., Lugus A vs. S.E.C; 11.20, en 7ª, Misqui Mayu vs. S.L.T.C B.; 15.30, en Int., Lugus B vs. C.A.E.R; 16.30, en 1ª C., C.A.C.C vs. Old Lions; 18, en 1ª C., S.L.T.C vs. C.A.E.R; 19.30, en 1ª C., Lugus HC vs. U. y J.